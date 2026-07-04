Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este viernes al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de haber usado grandes sumas de dinero para difundir falsedades en su campaña electoral en el extranjero, en respuesta a las recientes declaraciones de este último en que criticó la falta de “seriedad” del equipo del actual mandatario en el cambio de gobierno.

“No necesitamos hacer shows para decir la verdad, en cambio tuvieron que hacer miles de shows con decenas de millones de dólares en el exterior para decir mentiras” , señaló Petro en una publicación en sus redes sociales.

No necesitamos hacer shows para decir la verdad, en cambio tuvieron que hacer miles de shows con decenas de millones de dólares en el exterior para decir mentiras.



El empalme es también con el pueblo. El pueblo que votó por el señor Abelardo y el que votó por el progresismo… https://t.co/C4wf10pUuU — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2026

Sus declaraciones se producen después de que Restrepo, junto a los medios de comunicación, acusara a la administración saliente de no actuar con la “seriedad” requerida durante el proceso de transición gubernamental, el cual Petro había solicitado que se transmitiera en vivo.

“No queremos hacer de estas reuniones un show mediático. Es posible transmitirlas, siempre y cuando no conviertan esto en un show, porque los colombianos requieren seriedad, y aquí está llegando un gobierno serio” , aseguró este viernes el nuevo vicepresidente de Colombia.

Por su parte, Petro reivindicó su labor al frente del Ejecutivo y argumentó que la transición entre gobiernos “también es parte del pueblo”.

“El pueblo que votó por el señor Abelardo (de la Espriella, presidente electo) y el que votó por el progresismo tiene el derecho de saber qué alcanzó a hacer este gobierno y que harán en el suyo”, remarcó.

Durante el proceso de empalme gubernamental, que concluirá el próximo 7 de agosto con la toma de posesión del mandatario electo, De la Espriella definió los cuatro objetivos que guiarán la transición de su administración.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla - Archivo. Europa Press/Contacto/Isabella B

Entre estas prioridades se encuentran la lucha contra la corrupción, el “rediseño del Estado al servicio de los colombianos” y la “reconstrucción” de las “narrativas de la patria” .

Además, sostuvo este jueves una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas en mayo de 2024 por el gobierno de Petro tras la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.