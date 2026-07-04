Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

Un sismo de magnitud 5,1 afectó esta noche a la Región de Coquimbo, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

Según se informó, el movimiento se registró a las 23.09 y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Punitaqui, en la Provincia de Limarí.

Asimismo, su hipocentro se ubicó a una profundidad de 49 kilómetros.

Intensidades

De acuerdo con el reporte de intensidades, el sismo fue percibido desde la región de Antofagasta hasta la de Coquimbo .

Así, en Antofagasta, alcanzó grado III en la escala de Mercalli.

En la Región de Atacama, también se percibió como grado III en Vallenar.

Finalmente, en Coquimbo se reportaron intensidades de V en Monte Patria; IV en Canela, Río Hurtado, Andacollo y Punitaqui; de III en La Serena, Salamanca, Vicuña, Ovalle, Illapel y Coquimbo, y de II en La Higuera.