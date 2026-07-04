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    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

     
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico Tendencias / La Tercera

    Un sismo de magnitud 5,1 afectó esta noche a la Región de Coquimbo, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

    Según se informó, el movimiento se registró a las 23.09 y tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Punitaqui, en la Provincia de Limarí.

    Asimismo, su hipocentro se ubicó a una profundidad de 49 kilómetros.

    Intensidades

    De acuerdo con el reporte de intensidades, el sismo fue percibido desde la región de Antofagasta hasta la de Coquimbo.

    Así, en Antofagasta, alcanzó grado III en la escala de Mercalli.

    En la Región de Atacama, también se percibió como grado III en Vallenar.

    Finalmente, en Coquimbo se reportaron intensidades de V en Monte Patria; IV en Canela, Río Hurtado, Andacollo y Punitaqui; de III en La Serena, Salamanca, Vicuña, Ovalle, Illapel y Coquimbo, y de II en La Higuera.

    Más sobre:SismoCoquimbo

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