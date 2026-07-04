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    Nacional

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    La medida fue adoptada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana debido a las malas condiciones de ventilación esperadas para la cuenca de Santiago.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La Delegación Presidencial Metropolitana declaro para este sábado 4 de julio el estado de alerta ambiental para la Región Metropolitana, debido a las malas condiciones de ventilación esperadas para la cuenca de Santiago.

    Esto, por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente y con el objeto de resguardar la salud de los habitantes de la región.

    Según se informó, este viernes las condiciones atmosféricas mantuvieron a las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, en el rango de Regular y Bueno.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este sábado se espera el ingreso de una baja segregada en la zona, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM, con temperaturas entre 0°C y 11°C.

    En este marco, las autoridades llamaron a los residentes de la RM en orden a respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) y recordaron que las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

    En tanto, las medidas de restricción vehicular no rigen este sábado por ser fin de semana.

    Por su parte, el Ministerio de Educación -a través de la Seremi de Educación- sugiere que en días de alerta ambiental, las clases de educación física regulen la intensidad de sus actividades, evitando esfuerzos de alta exigencia e idealmente bajo techo.

    Más sobre:Alerta ambientalDelegación PresidencialRegión Metropolitana

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