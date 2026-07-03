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    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    El indicador busca capturar el grado de admiración, respeto y confianza que un país genera en la opinión pública internacional.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chile supera a países como Argentina, México y Colombia.

    La reputación internacional de las 60 economías más grandes del mundo retrocedió en 2026. Así lo confirma el informe RepCore Nations 2026, elaborado por Reputation Lab a partir de encuestas de opinión pública en los países del G7, que registra una caída promedio de 0,86 puntos respecto del año anterior.

    De las 60 economías analizadas, 43 empeoraron su reputación, 14 la mejoraron y solo 3 se mantuvieron estables.

    El indicador que replica para países el modelo RepCore, usado originalmente para medir reputación corporativa, busca capturar el grado de admiración, respeto y confianza que un país genera en la opinión pública internacional, explicado a través de 22 atributos que abarcan dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales.

    La edición 2026 se basa en una encuesta aplicada en 36 países sobre la reputación de 74 naciones, con 124.014 evaluaciones recogidas, y el ranking publicado corresponde a las 60 economías con mayor PIB, evaluadas por la opinión pública del G7.

    Japón desplaza a Canadá y Suiza

    El cambio más relevante del año es el ascenso de Japón, que escaló siete posiciones y se convirtió en el país con mejor reputación del mundo.

    El resto del top ten quedó compuesto por Canadá, Suiza, Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, confirmando que las democracias estables continúan dominando la cima del listado.

    En el otro extremo, Israel registró la mayor caída del análisis: desde 2022 ha perdido 15,8 puntos y descendido 20 posiciones, en lo que el informe vincula a la evolución del conflicto en Gaza y las tensiones regionales.

    Irán cerró el listado en el puesto 60, desplazando a Rusia (58) del último lugar que había ocupado en las cuatro ediciones anteriores.

    Estados Unidos, en tanto, se ubicó en el puesto 47 y, según el informe, “no muestra señales de recuperación” tras el fuerte retroceso de 2025.

    Chile, en el tercio medio-bajo de la tabla

    En el ranking de banderas que acompaña al informe, Chile aparece en el puesto 33 a nivel global, dentro del tramo que Reputation Lab clasifica como reputación “average” (promedio), la misma franja en la que se ubican países como Brasil, Filipinas, Hungría, Indonesia, Argentina, Turquía, Egipto, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

    En el reporte de 2025, Chile había ocupado la posición 35..

    Entre los países latinoamericanos incluidos en el listado, Perú es el mejor posicionado, en el puesto 25, por encima de Brasil (31°) y Chile.

    Le siguen Argentina (36), México (41) y Colombia (50), este último en la categoría “weak” (pobre).

    Países con mayor reputación

    La reputación como activo económico

    El informe también busca traducir la reputación en valor económico. Según las estimaciones de Reputation Lab, una mejora de un punto en el índice RepScore se asocia, en promedio, a un aumento de 7,2% en los ingresos por turismo y de 1% en los flujos de inversión extranjera directa.

    Como novedad de esta quinta edición, se introdujo el Made-In Score, un indicador que mide el valor comercial asociado al país de origen de productos y servicios. Japón, Italia, Suiza, Alemania y Suecia encabezan ese ranking, y el estudio afirma que el 95% de la disposición de los consumidores a pagar un precio superior se explica por el efecto del país de origen.

    El informe destaca además dos casos de gestión reputacional: Marruecos, que se consolidó como líder de África y el mundo árabe al subir tres puestos hasta el lugar 27, y Ucrania, que mantuvo una reputación estable mientras mejoraba en atributos vinculados a seguridad, desarrollo tecnológico y entorno de negocios.

    Más sobre:ReputaciónPerúColombia

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