Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), José Manuel Palacios (UDI), salió conforme de la reunión que sostuvieron este jueves los alcaldes y la directiva AMUCH con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la exención de contribuciones a los adultos mayores, una medida que tendrá impacto las arcas fiscales de los municipios .

El Ejecutivo les propuso tres alternativas: Que las empresas estén obligadas a pagar sus deudas de patentes comerciales para hacer la operación renta, que los ciudadanos con deudas de derechos de aseo deban pagar para obtener sus permisos de circulación y una propuesta más a largo plazo, de cobrar una prima en la recaudación por invariabilidad tributaria que será destinada a ciertos municipios.

Sin embargo, los alcaldes de oposición -como Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal)- no quedaron conformes, pues el el ministro Quiroz les cerró la puerta a la focalización que habían solicitado, es decir, que el impuesto territorial se mantuviera para las personas de mayores ingresos. Frente a ello, Palacios cuestionó la postura de estos alcaldes y los llamó a tener una discusión más práctica que ideológica.

¿Quedó conforme con el encuentro?

Fue una muy buena reunión. Me esperaba menos. Tenemos un problema real y es que el próximo año con la exención de contribuciones vamos a tener los municipios un ingreso bastante mermado. Esos recursos para nosotros son muy importantes porque los utilizamos para desarrollar distintos programas. Para nosotros en La Reina que recibamos $3 mil millones menos es un problema importante. Lo fundamental es que ayer en las dos propuestas principales que dio el gobierno se podría solucionar. Hay que hacer algunos ajustes, pero se podría solucionar el problema de los ingresos que tenemos en los municipios más golpeados y eso ya me da ciertas garantías para decirle a nuestros vecinos que vamos a poder continuar con muchos servicios.

Se plantea ayudar a los municipios a cobrar las deudas de patentes comerciales y derechos de aseo. Además de la prima a la invariabilidad tributaria.

El tema de la prima es a futuro. Los dos temas que a nosotros nos servirían de forma inmediata son las patentes comerciales y los derechos de aseo. ¿Cuál es el problema con eso? Es que algunos municipios les compensa perfectamente, a otros incluso quedarán con bastante excedente y hay municipios como Vitacura, Lo Barnechea y La Reina que quedamos bajos. No alcanzamos a compensar la exención de contribuciones. Le propusimos ayer al gobierno pensar una lógica de redistribución o rebalanceo para poder definir un piso y garantizar que ningún municipio va a salir perjudicado con esta reforma. Encontramos que es una propuesta interesante, pero hay que hacerle ajustes.

Son US$ 70 millones los que los municipios dejarán de recaudar. ¿El ministro Quiroz les explicó cuánto se repondrá?

Ojo que si el ministro se comprometiera a compensar esos US$ 70 millones sería una solución para el año 2027. ¿Y qué pasa del 2027 hacia adelante? Por eso es que es tan interesante estas dos propuestas, porque la recuperación de patentes comerciales, la recuperación de derechos de aseo es permanente, no es solamente para el 2027. Por eso encontramos que es una muy buena medida. Insisto, hay que hacer ajustes porque algunos municipios les alcanza y otros no. Entonces, en esta lógica del rebalanceo, nosotros podríamos llegar a solucionar el problema.

¿Qué ajuste hay que hacerle?

Puedo dar un ejemplo. En La Reina calculamos que son $1.200 millones en moras en patentes comerciales. De eso estimamos que con esta medida debiésemos recuperar alrededor de un 30% o un 40%. En el mejor de los casos recuperamos $500 millones. Pero tenemos un perjuicio de $3 mil millones. ¿Qué vemos en otras comunas? Lo que ellos dejan de percibir por concepto de contribuciones es mucho menor que los mayores ingresos que van a tener por la recuperación de las patentes. Y es ahí donde decimos: “Apliquemos la lógica del rebalanceo”. La redistribución, y de esa forma los municipios más afectados logramos compensar lo que dejamos de percibir.

Ustedes han levantado más propuestas.

Por ejemplo que los multifamily son viviendas de renta, para que generen recursos, es un negocio, y hoy día están exentas de contribuciones un 70% de ellas. Estamos hablando de 140 mil viviendas. Ahí podría haber una medida. Hoy hay una discusión sobre el concierto de BTS. Y el daño a la comuna es brutal. Si hubiese un cargo al ticket, podría compensar el daño. Lo que pasa es que reducir el debate a lo que algunos alcaldes ayer propusieron que era que asumiera todo el costo el gobierno, unos US$ 200 millones, pero eso no aplica con una lógica permanente. Es una solución para el 2027. Por eso la propuesta de aplicar un 1% a la invariabilidad tributaria, que si le va bien podría beneficiar mucho a los municipios.

Alcaldes de oposición habían levantado el tema de la focalización.

Fue una buena reunión. Los alcaldes que no lo vieron así, más bien fue para hacer el punto político. El consenso en la AMUCH es de que fue una buena reunión, pero hay algunos municipios que no les interesa que este asunto funcione. Nosotros queremos solucionar el problema. Esto va a tener una consecuencia en los años venideros. Hay una cosa que es fundamental y tiene que ver con un tema de principios. Algunos alcaldes decían que esto no puede ser para todos, que tiene que haber un techo, que hay gente que gana mucha plata. Como AMUCH creemos que los adultos mayores ya pagaron suficiente tanto en tributos como socialmente al país. Es un tema de principio. Algunos alcaldes lo han tratado de llevar al debate valórico, nosotros tenemos un debate práctico.