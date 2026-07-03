SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares

    Una querella ingresada en el Juzgado de Garantía expone un conflicto entre dos sociedades que comercializaban drones chinos para uso agrícola. La acción abrió una investigación en la Fiscalía para esclarecer el destino de los bienes que debían ser embargados.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    PODER JUDICIAL - PALACIO DE TRIBUNALES DE JUSTICIA - CORTE SUPREMA - INTERIOR - HOMBRE - SILUETA - CAMINANDO - DE ESPALDAS - CONTRAPICADO - PANORAMICA - PUBLICADA - La Tercera - 20160414 - 04.07.2015. TEMATICA DE PALACIO DE TRIBUNALES UBICADO EN MORANDE CON COMPAIA. FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA - SANTIAGO - RM - CHILE PATRICIO FUENTES Y.

    Fue el 19 de junio cuando en el Juzgado de Garantía de Linares se ventiló una pugna juidicial que expuso una posible estafa entre empresas que comercializan drones agrícolas en la región del Maule.

    Ese día los abogados Gianfranco Lotito, Eugenio Merino, Agustín Walker y Javiera Ramírez -en representación de la empresa Summit Agro Chile SpA- ingresaron una querella en contra de la empresa Dronespray SpA por el presunto delito de estafa.

    La acción penal, que fue declarada admisible por la jueza María Jesús Reyes el 22 de junio, expone que en 2021 la empresa querellante suscribió un contrato con Dronespray SpA y se comprometió a importar drones de uso agrícola de origen chino -llamados DJI- y Dronespray, por su parte, tenía la función de distribuirlos y comercializarlos.

    El negocio anduvo bien, pero los problemas aparecieron al inicio de 2023 cuando la empresa querellante notó, según se lee en la querella, “graves incumplimientos contractuales”.

    Como las cosas no mejoraron, Summit Agre Chile ApA interpuso ante el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) una demanda arbitral de cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios.

    La demanda ante el CAM terminó bien y se “resolvió condenar a Dronespray al pago del saldo del precio de la compraventa de drones, y una indemnización por lucro cesante por la suma de US$766.898 más intereses, correspondiente a la utilidad dejada de percibir por incumplimiento de las obligaciones de exclusividad”.

    Luego de la sentencia del CAM, la empresa querellante “solicitó el cumplimiento incidental de lo resuelto”. Eso se acogió y “en el marco del proceso de cumplimiento incidental, Summit Agro solicitó y obtuvo del tribunal el embargo de diversos bienes de propiedad de Dronespray”.

    Luego de un tira y afloja judicial por esos bienes, la acción penal expone que “la querellada Dronespray fue designada en sede arbitral como depositario provisional de todos los bienes embargados. Gran parte de estos bienes correspondían a drones”.

    Los problemas ocurrieron en mayo de este año: “Sin embargo, con fecha 19 de mayo de 2026, al realizarse la diligencia de retiro de bienes embargados por parte de la receptora judicial, con auxilio de la fuerza pública, se pudo constatar que un conjunto de bienes embargados a la empresa, no pudieron ser retirados pues no se encontraban en dicho lugar, a pesar de haberse trabado oportunamente embargo”.

    En tanto, otro bienes que sí pudieron ser embargados, “se encontraban incompletos, no aptos para su uso y comercialización”.

    Según expone la querella “los bienes que fueron objeto de distracción y destrucción constituían los únicos activos tangibles en poder de la empresa querellada. La empresa querellada efectuó un verdadero vaciamiento de los bienes almacenados que habían sido previamente embargados, dejando en su lugar bienes de escaso valor, que fueron luego rematados por una suma total inferior a los $600.000 (seiscientos mil pesos). Esto da cuenta de un actuar planificado y doloso”.

    Por eso es que la parte querellante pide que la Fiscalía inicie una investigación para “establecer el destino de los bienes incompletos y distraídos, y asimismo, si estos fueron fraudulentamente transferidos a terceros relacionados con la empresa querellada y/o sus accionistas”.

    Más sobre:DronesQuerellaEstafaLinares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El 14 de julio iniciará juicio oral contra 21 imputados por ataque incendiario al Molino Grollmus

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Expulsan del país a 45 migrantes de Colombia y República Dominicana a través de vuelo de la FACH

    Alcalde Palacios y exención de contribuciones: “Algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    Lo más leído

    1.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    2.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    3.
    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    4.
    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    5.
    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    6.
    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    Una camioneta estaba oculta en pique minero: Carabineros recupera tres vehículos robados y detiene a seis personas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares
    Chile

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares

    El 14 de julio iniciará juicio oral contra 21 imputados por ataque incendiario al Molino Grollmus

    Expulsan del país a 45 migrantes de Colombia y República Dominicana a través de vuelo de la FACH

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica
    Negocios

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    La IA avanza más rápido que sus resultados: estudio detecta aumento de la adopción y caída del retorno

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Egipto y Salah estiran su sueño mundialista eliminando por penales a Australia y avanzan a octavos de final
    El Deportivo

    Egipto y Salah estiran su sueño mundialista eliminando por penales a Australia y avanzan a octavos de final

    “No está conforme”: Carlo Ancelotti revela detalles de la suplencia de Neymar con Brasil y su actitud en el Mundial

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    A los 71 años muere Fernando Kliche, histórico galán de teleseries

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”