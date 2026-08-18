Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

El conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con los cambios introducidos por el gobierno al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad previo a su ingreso al Parlamento.

Esto, luego de la presión que el propio timonel del gremialismo puso a La Moneda tras advertir que no apoyaría dichos cambios de rango constitucional tal y como aparecían en el borrador.

“Nosotros estamos tranquilos con lo que se está presentando y las apreciaciones que teníamos ya no las tenemos”, afirmó.

El líder de la UDI elogió la capacidad de diálogo del ministro de Seguridad, Martín Arrau, para recoger las inquietudes de su colectividad sobre el proyecto.

Ramírez, eso sí, remarcó que durante la tramitación en el Congreso deberán extender puentes más allá del oficialismo y la derecha que no es parte del gobierno para saca adelante la reforma que impulsa el Ejecutivo.

Es que debido a que se trata de cambios a la Carta Magna, para lograr su aprobación se necesitan 4/7 en la Cámara y en el Senado.

“No tenemos 4/7 en ninguna de las dos cámaras. En la Cámara de Diputados,, asumiendo que el Partido Nacional Libertario se alinea, tenemos 76 votos de 155, o sea, eso no es ni la mitad. Necesitamos llegar creo que a 89. Nos faltan 13. En el Senado, en rigor, tenemos 24. Necesitamos 29. Nos faltan 5″, detalló.

“Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda. Los vamos a necesitar. Esto es aritmética pura y simple” , enfatizó.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que ve una postura similar en Renovación Nacional (RN), a raíz de los dichos de su presidenta, Andrea Balladares, respecto a la necesidad de ajustar la iniciativa.

“Vamos a tener que entrar en un diálogo y vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, zanjó.

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