SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    El timonel de la UDI elogió la capacidad de diálogo del ministro Arrau para recoger las inquietudes de su colectividad sobre el proyecto. Eso sí, remarcó que durante la tramitación en el Congreso deberán extender puentes más allá del oficialismo y la derecha que no es parte del gobierno. “Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró conforme con los cambios introducidos por el gobierno al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad previo a su ingreso al Parlamento.

    Esto, luego de la presión que el propio timonel del gremialismo puso a La Moneda tras advertir que no apoyaría dichos cambios de rango constitucional tal y como aparecían en el borrador.

    “Nosotros estamos tranquilos con lo que se está presentando y las apreciaciones que teníamos ya no las tenemos”, afirmó.

    El líder de la UDI elogió la capacidad de diálogo del ministro de Seguridad, Martín Arrau, para recoger las inquietudes de su colectividad sobre el proyecto.

    Ramírez, eso sí, remarcó que durante la tramitación en el Congreso deberán extender puentes más allá del oficialismo y la derecha que no es parte del gobierno para saca adelante la reforma que impulsa el Ejecutivo.

    Es que debido a que se trata de cambios a la Carta Magna, para lograr su aprobación se necesitan 4/7 en la Cámara y en el Senado.

    “No tenemos 4/7 en ninguna de las dos cámaras. En la Cámara de Diputados,, asumiendo que el Partido Nacional Libertario se alinea, tenemos 76 votos de 155, o sea, eso no es ni la mitad. Necesitamos llegar creo que a 89. Nos faltan 13. En el Senado, en rigor, tenemos 24. Necesitamos 29. Nos faltan 5″, detalló.

    “Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda. Los vamos a necesitar. Esto es aritmética pura y simple”, enfatizó.

    En ese sentido, el parlamentario sostuvo que ve una postura similar en Renovación Nacional (RN), a raíz de los dichos de su presidenta, Andrea Balladares, respecto a la necesidad de ajustar la iniciativa.

    “Vamos a tener que entrar en un diálogo y vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIReforma constitucionalSeguridadACOTAgenda contra el Crimen Organizado y el TerrorismoGobiernoJosé Antonio KastMartín ArrauCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

    Fundación Yarur Bascuñan acude a tribunales para revocar permiso ambiental de proyecto inmobiliario a un costado de dunas de Concón

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Lo más leído

    1.
    Blumel contradice comparación de Arrau sobre cárceles de Bukele: “Preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos”

    Blumel contradice comparación de Arrau sobre cárceles de Bukele: “Preferiría mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos”

    2.
    120 días corridos ampliables e interceptación de comunicaciones: los detalles del nuevo estado de excepción de la reforma de Seguridad de Kast

    120 días corridos ampliables e interceptación de comunicaciones: los detalles del nuevo estado de excepción de la reforma de Seguridad de Kast

    3.
    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    4.
    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    5.
    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    6.
    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”
    Chile

    Ramírez se muestra conforme con cambios a reforma de seguridad, pero advierte: “Vamos a necesitar los votos de la centroizquierda”

    Pese a portazo de La Moneda: Cámara de Diputados declara admisibles proyectos para que el 17 de septiembre sea feriado

    Volcán Villarrica se mantiene bajo alerta técnica verde: se registró “incandescencia nocturna persistente”

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno
    Negocios

    Vergara dice que “estuvimos” en recesión, “pero que ya salimos”, y alerta que es “muy difícil” lograr meta de empleo del gobierno

    Se activa carrera por ser consejero del Coordinador Eléctrico: millonario sueldo con la carga del apagón

    Heladas, enfermedades y plagas: Jaime Campos advierte una “próxima temporada compleja” para la agricultura

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se resiste a la longevidad en su presentación en Montreal: “Mi cuerpo es como el de un joven de 25 años”

    “Esta etapa es más especial que la primera”: José Mourinho es presentado oficialmente como el nuevo DT del Real Madrid

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales
    Cultura y entretención

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU
    Mundo

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Trump confirma que no hay conversaciones previstas con Irán tras expirar el acuerdo suscrito en junio

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón