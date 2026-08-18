Antofagasta enfrenta sistema frontal con monitoreo de quebradas y 56 campamentos bajo especial vigilancia

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, entregaron un balance de la situación regional ante el sistema frontal que afecta a la zona, destacando el despliegue de los organismos de emergencia, la preocupación por la activación de quebradas y la necesidad de que la población siga las instrucciones de las autoridades.

Pavez, después del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Regional, señaló que “ se esperan del orden de 15 a 20 milímetros de lluvia el día de hoy, lo que es una cantidad de agua muy importante. Queremos recordar que en el año 1991 se activaron quebradas con resultados muy trágicos, con mucha menos agua”.

La autoridad destacó que actualmente existen obras de mitigación que han permitido mejorar la capacidad de respuesta, aunque manifestó que “ hay una preocupación especial por los campamentos, por los 56 campamentos que hay, sobre todo a pie de las quebradas”.

En materia de evacuaciones, Pavez confirmó que el sistema SAE se encuentra preparado para emitir alertas si las condiciones lo requieren y reiteró el llamado a la población a seguir las instrucciones de la autoridad.

“Si a usted le llega un mensaje SAE indicando la evacuación, proceda con la indicación de la autoridad, porque todas las indicaciones están hechas para el resguardo de la integridad de las personas”, recalcó.

La autoridad también precisó que las evacuaciones son voluntarias y distintas de un desalojo, y que Carabineros y otros organismos pueden apoyar estos procedimientos para resguardar a las personas y sus bienes.

Balance regional

Por su parte, la delegada presidencial abordó las medidas adoptadas ante el desarrollo del sistema frontal y explicó que “se ha solicitado de forma voluntaria a algunos centros comerciales, comercio establecido, centros comerciales que se les solicitó el cierre por no tener las condiciones adecuadas para los trabajadores que asisten a ellos”.

La autoridad señaló que la Seremi del Trabajo y la Seremi de Salud se encuentran desplegadas para fiscalizar y coordinar que se cumplan las condiciones laborales y sanitarias correspondientes.

Respecto del suministro eléctrico, la delegada informó que la cifra de personas afectadas disminuyó considerablemente respecto del balance del día anterior. Explicó que, tras una mesa técnica con los servicios estratégicos de la región, se solicitó triplicar los recursos de emergencia para enfrentar eventuales cortes.

En ese contexto, realizó un llamado a las personas que experimenten cortes de electricidad a comunicarse directamente con las empresas encargadas, cuestionando que se informe únicamente a través de redes sociales. “No nos sirve de nada que hagan videos en redes sociales acusando que hay cortes”, sostuvo.

Evacuaciones por riesgo de aluviones

Uno de los principales puntos abordados por la delegada fue la diferencia entre una evacuación por tsunami y una evacuación ante el riesgo de aluviones o activación de quebradas, debido a la confusión que puede existir entre ambos procedimientos.

La autoridad explicó que desde el jueves se comenzaron a implementar mesas de capacitación con dirigentes de campamentos y juntas de vecinos ubicadas en sectores expuestos, con el objetivo de entregar información sobre las rutas de evacuación.

“Se les ha ido explicando a ellos; se ha invitado a todas las personas a que se informen por canales oficiales. En este caso, en Senapred están los mapas de evacuación”, explicó.

La delegada recalcó que “volvemos a insistir en que en este caso, las evacuaciones son en forma horizontal, no son verticales como estamos acostumbrados a hacer en simulacros correspondientes”.

Finalmente, las autoridades insistieron en la necesidad de mantenerse informados mediante los canales oficiales de los municipios, la Delegación Presidencial y Senapred, mientras continúa el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de las quebradas de la región.

Pavez, en tanto, sostuvo que no existía una afectación grave ni una emergencia mayor en la región al momento de su balance, aunque mantuvo especial atención sobre Taltal, Tocopilla y el sector norte de Antofagasta.