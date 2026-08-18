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    “Esta etapa es más especial que la primera”: José Mourinho es presentado oficialmente como el nuevo DT del Real Madrid

    Este martes el club merengue realizó una ceremonia a puertas cerradas. Allí firmó el contrato que lo unirá por las próximas tres temporadas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @realmadrid / X.

    El Real Madrid celebró este martes la presentación de José Mourinho como técnico del club. Los merengues realizaron una ceremonia atípica a puertas cerradas, la que solo pudo ser seguida a través de los canales oficiales de la institución.

    En este acto, el portugués apareció junto a Florentino Pérez firmando el contrato para luego posar con una camiseta personalizada. Otros regalos que recibió fueron una réplica del estadio Santiago Bernabéu y un reloj.

    Esta se trata de la primera presentación que hace el Real Madrid de los refuerzos para la temporada que acaba de comenzar. Hasta ahora, se registran, además del técnico, seis incorporaciones de jugadores.

    Según informan en España, en todas se aplicará la misma fórmula: a puertas cerradas, sin presencia de fanáticos ni medios de comunicación, y con la asistencia de los directivos y el entorno cercano del protagonista.

    De esta manera, tras Mourinho, se desarrollarán las ceremonias de presentación de los jugadores hasta el viernes, momento en el que se tiene planificada la primera conferencia de prensa oficial ya como entrenador del club, pensando en el partido contra Espanyol programado para el sábado.

    Las palabras de Mourinho

    Una vez finalizado el acto de presentación, José Mourinho sostuvo un diálogo con el canal oficial del Real Madrid, donde comentó sus sensaciones por su regreso al club de la capital española.

    La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora está también, además de eso otra vez, lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera”, comenzó señalando.

    “Siento que esto es una misión y que va más allá de las palabras. Estoy aquí para ayudar a todos a mejorar y para crear una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición”, continuó.

    Remarcó que “tengo también el deseo de inculcar la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid”.

    Por último, entregó un mensaje a los aficionados. “Lo importante es trabajar para el Real Madrid, y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui”, cerró Mourinho.

    La llegada

    El anuncio de la llegada de Mourinho al banco se produjo a principios de junio después de que Florentino Pérez fuera reelegido como presidente del Real Madrid.

    “La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, informó el club mediante un comunicado oficial.

    El portugués dejó el Benfica y regresó al conjunto merengue luego de un cuantioso pago. Los españoles debieron poner un monto que asciende a los 15 millones de euros por la recisión de su contrato, según informaron las Águilas.

    Ahora, el técnico iniciará su segundo paso por el Real Madrid. En la primera, que se llevó a cabo entre 2010 y 2013, ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

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