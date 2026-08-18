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    Vientos de cambio: el duro ultimátum de Erick Pulgar a Flamengo por la extensión de su contrato

    El volante chileno, jugador clave para el club carioca, espera definir esta semana su situación en el equipo. Si bien tiene vínculo hasta diciembre de 2027, tiene en la mesa un millonario ofrecimiento de Arabia Saudita.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Ultimátum de Erick Pulgar a Flamengo. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida Servicios / La Tercera

    Después de cuatro años, el mediocampista chileno Erick Pulgar se ha consagrado como uno de los jugadores esenciales en Flamengo de Brasil. Sin embargo, a pesar de tener contrato vigente con el gigante carioca, el jugador podría marcharse del equipo tras un millonario ofrecimiento desde el fútbol de Arabia Saudita.

    El Neom de ese país de Medio Oriente ya movió fichas por el antofagastino y en las oficinas de Gavea ya saben del interés. El chileno es una pieza fundamental en el planteamiento del DT Leonardo Jardim, mientras la directiva aseguró al técnico que el volante no se marchará.

    Pulgar y su entorno hace semanas que negocian una nueva extensión del vínculo, después de que el Fla consiguiera retener al futbolista en el primer semestre del año pasado, después de un importante incremento de su salario.

    Según informan medios brasileños, el ganador de nueve títulos con el Mengao quiere poner fin a las polémicas sobre una eventual renovación. De esa manera, el centrocampista chileno ha fijado el final de esta semana como fecha límite para recibir una respuesta de los dirigentes sobre la contrapropuesta presentada.

    Los detalles

    A pesar de tener alternativas más lucrativas en el extranjero, Pulgar ha insistido a sus cercanos en la idea de quedarse en Flamengo como su principal prioridad. A sus 32 años, el mediocampista entiende que se enfrenta a una decisión importante en la recta final de su carrera. Sin embargo, está dispuesto a renunciar a parte de sus ingresos para permanecer en el equipo rojinegro.

    Las negociaciones comenzaron a avanzar a finales de julio, cuando el gigante del Maracaná presentó una propuesta para extender el contrato actual, que finaliza en diciembre de 2027, al menos por un año más. La junta directiva también tiene la intención de establecer una nueva cláusula de rescisión.

    Pese a ello, las cifras ofrecidas por el Fla no satisficieron al jugador chileno. Pulgar presentó una contrapropuesta solicitando un aumento salarial. Su intención es percibir una cantidad comparable a la de otros jugadores del mediocampo del equipo que tienen a Jorginho como le mejor pagado, con un sueldo que supera los 7 millones de dólares al año, un poco más de lo que gana el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

    El cuerpo técnico entiende que Flamengo ha llevado a cabo las negociaciones correctamente, pero considera que ha llegado el momento de buscar una solución definitiva. Se espera que las conversaciones cobren impulso tras la final de octavos de final de la Libertadores, el próximo miércoles, tras el 1-1 ante Cruzeiro de la ida.

    Mientras espera una respuesta, el antofagastino mantiene abiertas otras posibilidades para el futuro. La principal es la del Neom de Arabia Saudita que le ofertó un salario anual cercano a los 5,4 millones de dólares, cifra que lo pondría como el futbolista chileno mejor pagado del planeta. Además de los saudíes, el Monaco francés también lo tiene en su lista.

    La cláusula de rescisión internacional estipulada en el contrato actual se ha reducido durante este mercado de fichajes. Cifra que ha caído a los US$ 4 millones, suma más que abordable para las instituciones interesadas en sus servicios.

    Más sobre:FútbolErick PulgarFlamengoBrasileiraoCopa Libertadores

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