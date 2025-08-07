Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Erick Pulgar se ha ganado una condición de jugador esencial en el proyecto de Flamengo. Desde la asunción del técnico Filipe Luís a la banca del equipo carioca, la presencia del antofagastino en el equipo titular se ha hecho mucho más asidua.

“El chileno es jugadorazo. No tengo dudas de que si Erick (Pulgar) fuera brasileño, estaría en la selección. Sería titular del equipo nacional de Brasil. No hay muchos Erick en el mundo hoy, si es que los buscas. Es un jugador importantísimo para nosotros. Es un jugador del nivel del Barcelona”, explicó el joven DT del Mengao, a finales de diciembre pasado.

Desde que el exlateral del Atlético de Madrid tomó las riendas de la escuadra más popular de Río de Janeiro, en septiembre pasado, el chileno jugó 37 partidos en el primer cuadro de los cariocas, pese a que ahora se encuentra lesionado.

En ese contexto, la actual dirigencia del Fla se apuró en extender el contrato del futbolista. Pulgar arribó a Brasil en julio de 2022, previo pago de poco más de 3 millones de dólares a la Fiorentina de Italia.

Compromiso que se extendía hasta diciembre de este año. Por eso, la dirigencia del equipo carioca se apuró en concretar la extensión del vínculo con el volante formado en Universidad Católica.

Así, en marzo pasado, el club llegó a un acuerdo con el futbolista para que el nuevo vínculo se extienda hasta diciembre de 2027. Contrato que le permite un salario anual de 2,5 millones de dólares, uno de los 10 más altos de la planilla del Fla.

Críticas

Sin embargo, la extensión del vínculo no fue bien recibida en todo el ambiente del universo del equipo con más hinchas de Brasil. Uno de los que alzó la voz por las cifras fue el expresidente del Fla Rodolfo Landim.

El mandamás del club entre 2019 y 2024 cuestionó las cifras de las tratativas. De acuerdo con el empresario, la institución está dando una vía muy expedita a una eventual salida del chileno.

“Esta dirigencia hizo muy mal al renegociar el contrato de Erick Pulgar. Vi que la cláusula de rescisión hablaba de 4,5 millones de dólares, eso es un grave error”, explicó a radio Tupi el timonel que llevó al antofagastino y a Arturo Vidal al club.

Asimismo, Landim argumentó sus dichos: “el jugador es un habitual de la selección chilena ¿Sabes cuál es la probabilidad de que Pulgar se quede en el Flamengo?... cero. Él también se irá. Están regalando al jugador. Es otra de las negociaciones que tampoco entiendo”.

