Con un jugador en el hospital: Limache denuncia agresiones de Coquimbo Unido y apunta a Miguel Pinto

César Villegas, presidente del club de la Quinta Región, envió una carta a la ANFP en la que acusa graves hechos de violencia que ocurrieron en el Francisco Sánchez Rumoroso y que quedaron fuera del informe arbitral.

Por 
Matías Parker
 
Daniel Bustos
Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Un duelo polémico y caliente jugaron Coquimbo y Limache el sábado, por la fecha 18 de la Liga de Primera en el Francisco Sánchez Rumoroso. Daniel Castro abrió la cuenta a los 23’ para la visita, que a los 45+9’ sufrió la expulsión de Dylan Portilla. El equipo de Víctor Rivero no pudo aguantar demasiado en la segunda parte, ya que Cecilio Waterman marcó el empate a los 59’ gracias a un resistido penal. Nicolás Johansen puso el 2-1 final para los Piratas a los 71, ante un rival que minutos más tarde se quedó con nueve futbolistas por la roja a César Pinares. Ya en los 85’, Martín Mundaca se fue a las duchas en el equipo de Esteban González, aunque el resultado no cambió.

Patadas, penales y tres expulsiones en un duelo que dejó a Coquimbo como líder con 41 puntos. Sin embargo, ocurrieron más cosas. Este martes, César Villegas, presidente de Deportes Limache, envió una carta de tres páginas a la que tuvo acceso El Deportivo, en la que acusa graves hechos de violencia que ocurrieron durante el mencionado partido y que, explica, quedaron fuera del informe arbitral redactado por José Cabero.

El mandamás del club comenzó refiriéndose a una agresión a su equipo de prensa: “Gente que pertenecía al auspiciador del Coquimbo Unido (y que estuvieron todo el partido en la cancha sin los petos respectivos) llegaron hasta el lugar y comenzaron a lanzar golpes con una de sus cámaras a nuestro equipo de prensa, utileros y preparador físico ayudante. Fueron unos guardias los que al percatarse de que estas personas estaban en la cancha sin ninguna identificación y sólo con poleras de Coquimbo Unido los sacaron de la cancha”, comienza diciendo el documento.

Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Luego, Villegas da cuenta de una pelea que sucedió cuando ambos equipos ya se encontraban en la zona de camarines, una vez finalizado el partido: “El utilero de Coquimbo Unido hizo ingreso por la zona exclusiva para la visita y comenzó a insultar a nuestro staff y directiva con epítetos del estilo ‘esto es Coquimbo, cagones de mierda’, ante lo cual se le conminó a salir de ahí e hizo caso omiso, lanzando golpes e iniciando una pelea en la entrada de nuestro camarín”.

Agresiones e insultos de Miguel Pinto a Víctor Rivero

En ese momento vino lo más grave. Desde Limache denuncian agresiones, además de fuertes insultos de Miguel Pinto, ayudante técnico de Coquimbo, sobre el DT de Limache, Víctor Rivero: “Llegaron todos los jugadores de Coquimbo a la zona de nuestro camarín donde nuestros jugadores y staff fueron agredidos por parte de gente del staff del equipo rival. Incluso fue llamativo, según el relato de personas que presenciaron el hecho, la violencia y los gruesos epítetos que lanzaba el ayudante técnico de Esteban González, Miguel Pinto, en contra de nuestro cuerpo técnico y en especial en contra de nuestro técnico, Víctor Rivero. Todo ello ocurría a vista y paciencia de los guardias que, pese a sus intentos de detener y separar a ambos clubes, finalmente se transformaron en espectadores”.

Incluso señala que él fue atacado por parte de la delegación local: “Mientras todo eso sucedía en la entrada del camarín nuestro, yo me dirigía por el mismo túnel hacia ese sector cuando fui interceptado por unos jóvenes (que entiendo son jugadores no citados de Coquimbo Unido), quienes me comenzaron a insultar e intentaron agredirme, lo que no ocurrió porque se percató del hecho nuestro secretario general, Cristián Guerrero, y me fue a buscar, sacándome del lugar”.

Un jugador al hospital y falta de seguridad

Además, este hecho generó que Daniel Castro, capitán del equipo de la Quinta Región, terminara en el hospital: “Toda esta situación derivó en que nuestro jugador, Daniel Castro, sufriera una descompensación alérgica, siendo trasladado hasta el Hospital de Coquimbo ubicado a un costado del estadio”.

Por último, denunciaron una ausencia absoluta de seguridad a la salida del recinto deportivo: “Los guardias se retiraron completamente del estadio pese a que nuestra delegación se tuvo que quedar varias horas posterior al partido debido a que estuvieron esperando lo que ocurriría con el jugador Daniel Castro. La escolta de Carabineros también se retiró mucho antes de que el bus se fuera del estadio, lo que demuestra que no hubo ni el más mínimo intento por parte del club local de entregar la debida protección a nuestra delegación”.

