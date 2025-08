DT de Limache carga contra el arbitraje y Jorge Almirón: “Eso no más puedo decir porque no soy el entrenador de Colo Colo”

Coquimbo Unido consiguió una épica remontada sobre Deportes Limache. Se impuso por 2-1 y se encumbró en la Liga de Primera para consolidarse como el sólido líder. Los piratas miran a todos desde arriba.

El partido, eso sí, estuvo marcado por la polémica. Un acontecido trámite, marcado por el VAR, un penal y tres tarjetas rojas, provocó la molestia en el cuadro tomatero

“El partido se distorsiona. Lo único que puedo decir respecto del arbitraje, después de la gran cantidad de situaciones: expulsiones, anulaciones de gol, criterios en los fouls. Lo único es que me parece que el gol anulado es muy similar a la jugada anterior al segundo gol”, señaló Víctor Rivero, técnico de Limache, tras la dolorosa derrota de su escuadra.

“Existe el mismo contacto que tuvo Pinares con Palavecino que terminó en jugada gol nuestra entre Bastián Silva y (Sebastián) Galani. ¿Dónde está el criterio?”, añadió, cuestionando la anulación de la apertura de la cuenta de los tomateros.

El dardo de Rivero hacia Almirón

Rivero continuó con sus descargos hacia el réferi nacional e hizo alusión directa a Jorge Almirón, quien catalogó de “robo” la derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico. Después, el argentino grabó un video pidiendo disculpas. “Lamento mucho mis dichos en la última conferencia de prensa. Fueron malinterpretadas y quiero pedir disculpas si ofendí con estos dicho. Quiero pedir disculpas pertinentes lejos de pensar en la integridad del cuerpo arbitral, así que quería pedir disculpas en este caso”, aseguró días después el entrenador albo.

El DT de Limache apuntó contra el transandino. “Eso no más puedo decir del arbitraje porque no soy el entrenador de Colo Colo que después con un video de disculpas no lo sancionan. Hoy no podemos perder más jugadores ni cuerpo técnico”, señaló. “Hay que tener inteligencia emocional y si les pido eso a mis jugadores, debo partir dando el ejemplo yo”, dijo.

“No nos desmoronamos jugando con dos hombres menos. Después de todo lo que el equipo tuvo que resistir, está jugando con el puntero, que ha perdido un partido en el campeonato y perdió dos con nosotros en la Copa Chile. No es cualquier rival, queda la sensación de injusticia y de que a veces, los últimos 10 minutos nos cobran tres fouls que antes no habían cobrado, la expulsión del mismo Mundaca”, sentenció Rivero.

El dardo de Rivero no fue el único descargo proveniente de Limache. César Pinares, quien fue expulsado a los 75′, realizó su crítica a través de una historia de Instagram. “Que no se note tanto, giles. Se dará pelea igual hasta el último”, escribió el zurdo.