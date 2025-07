Jorge Almirón se lanza con todo y acusa de “robo” contra Colo Colo en la derrota del Superclásico

Pese a que ya ha transcurrido casi una semana, en el estadio Monumental no se olvidan de la derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile. En la previa del duelo contra La Serena, en Macul, el técnico de los albos Jorge Almirón cargó contra el arbitraje para explicar la derrota en el Superclásico.

Porque el duelo en el Nacional tuvo de todo. Penales, polémicas y expulsados sobre el final del partido. Precisamente, el descontrol del DT del equipo de Pedrero fue advertido por el cuerpo arbitral. Situación que, incluso, le valió el profesional una fecha de suspensión.

“Siempre que me equivoqué, pedí disculpas. Pero esta vez no hice nada. No sé qué vio el árbitro (Piero Maza) porque yo me cuidé, sabía que estaban las cámaras me estaban siguiendo. Me parece una persecución”, afirmó Almirón.

Asimismo, profundizó que “había muchos jugadores reclamando. Fui yo quien los separé para que no nos sancionaran a más jugadores. Me acerqué y le dije que fueron dos goles inexistentes, cuando me retiré y sacó la roja. Pero es así, siempre será la palabra de ellos contra la nuestra, ya lo dice el informe. No viene mucho al caso seguir sobre el tema, la autocrítica fue antes, pero ahora me parece injusto. No hice nada”.

Quejas contra el árbitro

Pero el juez del duelo Piero Maza de ninguna manera pasó inadvertido en Ñuñoa. El cobro de tres penales, dos para la U y otro para la visita, marcó la dirección del pito. Situación que no dejó contentó al entrenador de los albos, quien calificó de “robo” lo ocurrido el sábado.

“Tuvimos otra derrota, es cierto, pero los robos y penales no se evalúan. Pes más porque es otra caída y eso duele, las estadísticas son así, frías. Quedo muy triste, hicimos un buen partido y todo lo que se hablaba antes queda tapado por el juego del equipo. Los superamos en muchas partes del juego, pero con los penales cambió todo y hace que se vea como algo negativo”, aclaró el DT.

En la misma línea, el transandino agregó que “el equipo sintió que los estábamos superando en varias facetas del partido y el árbitro te inventa dos penales. Así es muy difícil. Terminando el partido estábamos muy molestos por las decisiones arbitrales, pero con la sensación en el de que así se tenía que pelear el partido”.

Sobre la decisión de separar a Cristián Zavala del equipo, Almirón contestó que “a mí, al menos, no me dieron ninguna orden de sacar a ningún jugador del plantel. Cristián está entrenando de manera normal”.

