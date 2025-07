Una jirafa en el patio, Luis Miguel y mucha polémica: el perfil de los nuevos dueños de O’Higgins y los montos de la venta

O’Higgins anuncia una de las informaciones más trascendentes de su vida institucional el pasado miércoes. Pese a que se trataba de una jornada festiva, el posteo en las redes sociales del club rancagüino está lejos de pasar inadvertido. Los celestes dejan de estar en manos de la familia Abumohor para pasar a ser controlados por un grupo económico que el mismo comunicado se encarga de detallar: como los nombres más reconocibles aparecen el agente de futbolistas Christian Bragarnik y el empresario mexicano Jorge Hank. También figuran Jorge Reina, ex timonel de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Matías Ahumada, la conexión chilena, analista de la agencia Score Fútbol, de propiedad del primero. El último actuará como la cara más visible del negocio.

El apellido Abumohor tarda poco en convertirse en uno de los tópicos más comentados en la red social X. Por un lado, porque es una etiqueta ineludiblemente ligada a las observaciones de los cibernautas y, por otro, por los reproches en torno a la operación: el expresidente de la ANFP había sido un reconocido opositor a la irrupción de los representantes de jugadores en la propiedad de los clubes. Sin embargo, terminó vendiéndole el suyo a uno de ellos.

El controvertido perfil de los nuevos dueños y los exiguos montos detrás de la venta de O’Higgins

Bragarnik es uno de los intermediarios más reconocidos en el mercado de los futbolistas. Tiene presencia en mercados como el argentino, el mexicano y el español. En Chile, su nombre ya ha sido vinculado a la propiedad de Unión La Calera, San Luis, Fernández Vial y Audax Italiano. En España es dueño del Elche (donde tuvo a Jorge Almirón como técnico) y en Argentina le han atribuido participación en Defensa y Justicia y relación directa con Vélez Sarsfield, Godoy Cruz, Independiente y Unión de Santa Fe.

En todos, en su momento, se negó sistemáticamente la presencia del representante, aunque el movimiento de jugadores pertenecientes a su corral y hasta de administradores o funcionarios entre un club y otro fue dando pistas respecto de que existía el vínculo.

Christian Bragarnik, uno de los nuevos dueños de O'Higgins.

El polémico Hank

Más complejas son las dudas en el caso de Hank. Presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007, aparece como el personaje más mediático de una familia permanentemente expuesta.

Sobre Hank Rhon, dueño del Grupo Caliente y del conjunto hotelero Pueblo Amigo, una muestra de su poderío económico, han pesado acusaciones más complejas. Se le ha apuntado por lavado de dinero, posesión de armas sin licencia, tráfico de animales y hasta de vínculos con el narcotráfico mexicano, aunque nunca ha sido procesado por la justicia. “A lo largo de su trayectoria como empresario y político —fue alcalde de Tijuana de 2004 a 2007—, Hank Rhon ha estado envuelto en múltiples acusaciones por distintos delitos, incluido el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, mejor conocido en la ciudad bajacaliforniana como ‘El Gato Félix’“, consigna, por ejemplo, el sitio Infobae, en un resumen de su controvertida vida.

En 1996, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por poseer piezas de marfil, abrigos de piel de ocelote y otras piezas de especies en peligro de extinción. En 2011 sumó otra polémica: estuvo en manos de la justicia por la presunta posesión de armamento de alto calibre y decenas de armas. No fue hallado culpable.

“Mi único vicio son los animales”, declaró Hank Rhon en una oportunidad. La afición no es menor. Una investigación periodística en 2011 cifró la impactante colección: el singular zoológico albergaba entre 20 y 25 mil animales, destacando la presencia de leones, tigres blancos, jaguares, jirafas, camellos y leopardos. También tuvo osos, búfalos, boas, cacatúas, monos araña, águilas y llamas.

Su hija Nirvana sigue lo que podría denominarse como una tradición familiar: es una celebridad en las redes sociales, entre otras cosas, por mantener una jirafa en el patio de la casa. Otra de sus herederas, contó con un especial número artístico en su boda: la presentación de Luis Miguel.

Jorge Hank, el otro controlador rancagüino.

La excentricidad de Hank Rhon alcanza, también, a polémicas declaraciones. En 2007, fue citado diciendo que “su animal favorito es la mujer” en el desaparecido programa Shalalá.

Otra es una particular conducta. El diario El País consignó que Hank Rhon acostumbra beber tequila fermentado con pene de tigre. Además, llamaba la atención por pasearse por las instalaciones del Estadio Caliente con una pitón albino, de más de dos metros, a modo de singular bufanda.

Su otra afición reconocida es el fútbol: tiene participación en Xolos de Tijuana y en Dorados de Sinaloa. El último club saltó a la fama mundial cuando tuvo como entrenador a Diego Maradona.

El diario mexicano Excelsior, en una suerte de semblanza, publica su frase inspiracional: “Soy un hombre que busca tener y dar felicidad y que es muy querendón hacia la familia”

Los números

Si a nivel de imagen los beneficios de la operación parecen cuestionables, económicamente también cabe cuestionarse hasta qué punto se trata de un negocio conveniente para los rancagüinos. Según conocedores de la operación, el traspaso de la propiedad se realizó por un monto que parece exiguo: US$ 9 millones.

La cantidad no es es al azar, pues considera un desglose y hasta plazos para los respectivos abonos: US$ 5 millones corresponden a la tasación de los derechos económicos de los jugadores. Los restantes US$ 4 millones corresponden al valor comercial del Monasterio Celeste. En ese caso, hay una salvedad: se estableció un plazo de cinco años para completar el pago.