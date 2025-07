O’Higgins anunció el cambio de propietarios. A través de un comunicado, el club celeste oficializó lo que hace semanas se venía gestionando: el arribo a la propiedad de un grupo económico extranjero, que tiene como rostros más reconocibles a Christian Bragarnik y Jorge Hank. El primero es un representante de futbolistas con presencia en mercados como el chileno, el mexicano, el argentino y el español. Ambos, junto a Matías Ahumada y Jorge Reina, aparecen citados como parte del conglomerado.

"Culmina una histórica etapa bajo la dirección de la familia Abumohor. 20 años en los que hemos conseguido nuestro mayor período de permanencia histórica en Primera División, en los cuales logramos tocar el cielo, al consagrarnos campeones en el Torneo de Apertura 2013, que reafirmamos como Supercampeones en 2014 y que nos sitúan hoy como potencias en el Fútbol Joven de Chile”, anunció el club, mediante un comunicado.

“Le temo a todo lo que no tenga límites”: el día en que Ricardo Abumohor alertó por la presencia de agentes en los clubes

Las parten anuncian que la familia Abumohor servirá como soporte en la transición institucional, en un escenario que intenta graficar los buenos términos del entendimiento. “Continuar construyendo sobre los pilares sólidos que tiene esta institución en estos 70 años de historia, reforzando el aspecto deportivo con su experiencia profesional, sosteniendo el ADN de un club formador de talentos y fortaleciendo la identidad con sus hinchas, con un objetivo en común: el crecimiento de O’Higgins de Rancagua, una institución modelo para el fútbol chileno y el orgullo más grande de la Región del Libertador”, manifiestan.

Atrás quedan las aprensiones que Ricardo Abumohor había manifestado respecto de la irrupción de los representantes de jugadores en la propiedad de los clubes chilenos. En octubre de 2022, en una entrevista con El Deportivo, el expresidente de la ANFP se mostró reacio a la presencia. “Pero es que yo creo que todos se están aprovechando en la medida en que no haya reglamentos, no haya restricciones y no se ponga un coto, un orden. Si el mundo cambió y el fútbol no quiere cambiar. Se hicieron divisiones en el fútbol producto de que quisieron salvar a otros clubes nomás. Pero, como las cosas no son claras, vamos a tener siempre problemas. Todos los meses vamos a tener un problema distinto. ¿Cuánto hace que no tenemos una selección Sub 17 o una Sub 20 viajando por el mundo? ¿Cómo no nos preparamos para reemplazar a la Generación Dorada y hoy lo lamentamos? Al contrario, le quitamos recursos, porque no había recursos para eso. Nos limitamos a lo puntual. Ha habido una falta de visión enorme. Y eso ha perjudicado al país, a la actividad. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué se requiere? De unidad bajo un programa de trabajo en común. Y lo que tú dices: hay tres listas y yo me imagino que cada una con diferentes criterios. No lo sabemos. No conozco el programa de ninguna de las listas. Conozco a gente con la que de alguna forma compartí y que me da más confianza que otra, nomás", respondió frente a la consulta de si los agentes se estaban tomando la actividad.

Ricardo Abumohor, en una entrevista con El Deportivo (Foto: Mario Téllez) MARIO TELLEZ

En el mismo tono respondió respecto de un eventual temor al ingreso de esos intermediarios como actores en la propiedad de las instituciones. “Yo le temo a todo lo que no tenga límite. A todo lo que no está reglamentado o transparentado. Esa relación tiene que estar absolutamente rayada, porque si no hay aprovechamientos políticos. Si nos ha pasado de todo. Esta es una actividad que requiere de credibilidad y hemos hecho todo lo posible para que la gente cada vez crea menos. Ya no le creen al VAR, a los árbitros, a los jugadores ¿Qué estamos haciendo?“, estableció en esa oportunidad.

“Tiene que haber límites”

En otra intervención, en el sitio En Cancha, también abordó la materia. “Las dudas recurrentes son quiénes mandan en los clubes, quiénes son los extranjeros que llegan a comprar equipos, cómo se las rebuscan para tener injerencia en dos o tres instituciones...”, introdujo.

“Yo creo que todos quienes están en el mundo del fútbol son importantes, y todos cumplen un rol específico. El problema es que para cada una de esas funciones, ¡tiene que haber límites po’! O sea, no me digas a mí que tú quieres ser representante de jugadores, presidente de un club, accionista y mil cosas más. Oye, es válido tu negocio de representar jugadores, pero el campo de acción tiene que estar delimitado“, planteaba.