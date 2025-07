Se aferra pese a la crisis: los motivos que sostienen a Almirón en la banca de Colo Colo tras perder el Superclásico

Colo Colo vive una de sus semanas más críticas del año. El equipo de Jorge Almirón volvió a caer en un clásico, esta vez ante Universidad de Chile, y encadenó su tercera derrota consecutiva en partidos clave, ya que eran su puesta al día en la Liga de Primera. Finalizada la primera rueda, el Cacique está noveno, a 11 unidades de los punteros.

Antes, tropezó frente a Universidad Católica en el estadio Santa Laura y perdió como visitante ante Audax Italiano. El escenario deportivo es complejo, pero el técnico argentino se mantiene en su cargo.

En Blanco y Negro no hay espacio para un golpe de timón. Al menos por ahora. La concesionaria se aferra al compromiso público de su presidente, Aníbal Mosa, quien hace mes y medio reconocía que buscaba la salida del estratega. Hoy esa idea está descartada. “Dije después del partido con la Católica que, pasara lo que pasara, Jorge iba a seguir siendo el técnico de Colo Colo. Y así es. Hemos hecho un compromiso desde esa conferencia. Estamos todos compenetrados en sacar el equipo adelante y levantar la copa”, dijo el directivo albo tras la derrota en el Estadio Nacional.

Desde la testera aseguran que el equipo ha mostrado señales de actitud, pese a los tropiezos. “¿Cuánto más dura este respaldo? Dura, va a durar. Hoy el equipo mostró una performance muy interesante. La actitud me gustó mucho. Es lo que tenemos que tener hacia adelante”, agregó el empresario puertomontino.

Almirón no ha levantado cabeza en Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

No piensan en irse

El cuerpo técnico también se mantiene alineado. “A nadie le gusta perder dos clásicos, pero estamos bien. El equipo está fuerte y con ganas de revertir”, apuntó Pablo Ricchetti, ayudante de Almirón. “Estamos en el equipo más grande de Chile y queremos ganar”, añadió.

En el plantel no se levantan voces disidentes, aunque el ambiente es tenso. “Esperemos que siga, la verdad es que esa decisión no es mía, es de la dirigencia. No sé qué irá a pasar con el profe, la verdad. El lunes ya volvemos a los entrenamientos con todo pensando en el próximo partido”, señaló el capitán Esteban Pavez, una de las voces fuertes del vestuario.

Eso sí, el mediocampista no escondió su incomodidad por la indefinición: “El presidente lo respaldó hace poco, después de todas esas cosas que pasaron, que se iba, que no había dinero. Estuvo muy mal manejado todo. Yo creo que si lo respalda, va a estar hasta fin de año. Si no, que tomen la decisión luego porque uno no puede estar así. Él no puede estar todos los días sin saber si sigue o no sigue”.

Almirón, por ahora, resiste. Pero el margen es mínimo. La dirigencia lo sostiene, el plantel lo acepta y el DT apuesta a un repunte que no llega. “Somos súper autocríticos. Ha sido una temporada mala, han sido seis meses bastante malos. El equipo a veces no funciona bien. Creo que hizo un correcto partido”, enfatizó Pavez tras la última derrota de Colo Colo.