“Ya está, tienen que salir campeones”: la feroz protesta de Colo Colo contra Piero Maza tras el Superclásico ante la U

En Colo Colo están incrédulos. Jugaron su mejor partido en los últimos meses, pero no pudieron ante la U. De hecho, el cuadro laico ganó por 2-1 y terminó con una mala racha de 12 años sin ganar un Superclásico en el Estadio Nacional. En el Cacique buscan un culpable. A uno de los que apuntan es al árbitro Piero Maza.

El juez fue protagonista en la jornada. Los tres goles fueron de penal. Y hubo dos expulsados. Todo eso generó la ira en el elenco albo, que después del partido protesto con fuerza contra el silbante.

Maza expulsó a Esteban Pavez y a Marcelo Díaz. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Jorge Almirón y sus ayudantes se abalanzaron sobre el el réferi. “Ya está, tienen que salir campeones”, lanzó uno de los colaboradores del estratega, realizando una acusación contra los jueces y el club laico.

Minutos más tarde, Esteban Pavez, capitán albo y quien vio la tarjeta roja, también protestó contra Maza. “Era para ganar, ni siquiera empatar. Nos faltó meterla. Hicimos un gran partido, concentrados. Fue todo extraño, hubo goles de penal. El equipo no merecía perder. En otros partidos sí, pero hoy no. Es frustrante”, dijo de entrada a TNT Sports.

“No me gusta hablar del arbitraje. El segundo penal, para mi... Lo tranca y le pega, no lo he visto. Hay que revisarlo. Marcelo Díaz me pega y el árbitro me expulsa a mi”, complementó.