El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo tenía un atractivo adicional al que ya representaba el enfrentamiento más llamativo del fútbol chileno. En el Estadio Nacional se estrenaría un sistema que ya operaba en las principales competencias futbolísticas a nivel mundial y que llegaba a darle aún más transparencia a un dispositivo que llegó al fútbol para disipar las dudas respecto de las actuaciones referiles aunque, muchas veces, termina transformándose en una referencia en la que los jueces se apoyan excesivamente, al punto de resignar la autonomía: el VAR público comenzaba a funcionar en el fútbol chileno.

Piero Maza, quien dirigió el choque entre laicos y albos, tuvo la responsabilidad de explicarle a un recinto de Ñuñoa repleto de hinchas azules las decisiones más controvertidas que adoptó: en la práctica, justificó por esa vía el penal que le sancionó a Emiliano Amor por una mano, en la apertura de la cuenta, que Charles Aránguiz consiguió desde los 12 pasos, y a Gabriel Castellón por un toque apenas perceptible contra Lucas Cepeda, que Claudio Aquino capitalizó por el mismo expediente.

VAR público: juicio al estreno del videoarbitraje con parlante en el Superclásico entre la U y Colo Colo

En lo tecnológico hubo dudas. No fue posible ver en el marcador electrónico las jugadas que requirieron la intervención y en algunos sectores del recinto, particularmente en las galerías no fue posible escuchar con nitidez las explicaciones de Maza, después de que desde el VOR le recomendaran un OFR (On Field Review) para la falta del zaguero albo y, luego, para la infracción del golero azul. En ambas ocasiones, el juez del compromiso terminó justificando su decisión en las pruebas que le entregaban las imágenes. “Piero, te recomiendo un OFR por potencial mano penal”, se escucha. “Te vas a encontrar con una mano separada del cuerpo. Le golpea el tríceps”, se insiste. Maza pide una cámara específica y anticipa qué dirá ante el coliseo. “Después de la revisión, el jugador número 15 amplía el volumen de su cuerpo. Decisión final: penal sin tarjeta”, sostiene respecto de la acción que origina el disparo de Lucas Assadi.

Un aspecto llamativo del procedimiento fue que, inicialmente, Maza se refirió a la U y a Colo Colo casi siempre en términos genéricos. Así, por ejemplo, el anfitrión fue denominado como ‘el equipo azul’ y el visitante, como ‘el equipo blanco’. Los jugadores, a su vez, fueron designados públicamente a través de su numeración. Es decir, sin mencionar sus nombres ni sus apellidos.

Piero Maza, rodeado de jugadores de Colo Colo, en el Superclásico (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La lógica será similar ante el derribo de Castellón a Cepeda. “Piero, te recomiendo un OFR por potencial penal. El jugador va en el aire y el arquero lo toca justo en la punta del pie y lo hace caer”, le indican a Maza, quien pide que le muestren la imagen. “Listo, número de Castellón”, dice Maza, antes de anunciar que irá con lanzamiento penal sin tarjeta. “Después de la revisión, portero de Universidad de Chile derriba al delantero. Decisión final: penal sin tarjeta”, dice ante el público.

En el penal de Sebastián Vegas a Fabián Hormazábal, Maza tomó la iniciativa y sancionó la infracción sin que mediara la revisión, aunque se escucha con claridad que desde el VOR le dicen que el penal está confirmado y que solo debe chequearse un potencial fuera de juego.

La innovación

Felipe González fue el primer árbitro chileno que vivió la experiencia. En febrero, le correspondió dirigió la Recopa Sudamericana, en la que Racing venció a Botafogo. Desde esa experiencia, el réferi explica la importancia de la innovación. “Como árbitro de esa final, sentí que la percepción de los gente fue entusiasta, dado que hay menos cuestionamientos de los hinchas, que con la velocidad de la jugada no se percatan si es o no es falta. Y que, luego de haber revisado las distintas imágenes, ángulos y velocidades, se le informe al hincha es bueno, porque el hincha tiene claro por qué se tomó esa decisión”, valoraba a El Deportivo, después de ese encuentro.

“Como juez lo veo muy positivo. Me gustó porque fue revisado y visibilizado a toda la gente del estadio que la falta existió. Trasparentar algo y que lo pueda entender el que lo está viendo en vivo y en directo es bueno”, insistió en esa oportunidad. La misma lógica aplica para quienes observaban el partido por la televisión. “Tienen la posibilidad de ver lo mismo que revisamos nosotros cuando vamos a la RRA”, explica. En el Superclásico sucedió lo mismo. González refuerza la importancia de que la misma sensación se produzca entre quienes ven el partido en el recinto deportivo. “Para el que está en el estadio damos la explicación. Para el hincha es más transparente”, insiste.

Un detractor de lujo

El VAR, la última innovación y la actuación de Maza tienen un detractor de lujo. “(Emiliano) Amor no ve el balón. Los paquetes de espárrago no juegan fútbol. Va con un movimiento natural", dice Carlos Chandía, exjuez internacional respecto de la primera polémica.

Después es categórico en relación al perjuicio que termina representando el sistema para la actuación de los árbitros. “Les quitó valentía y autoridad a los jueces. Hoy es más válido el VAR que el árbitro. Nosotros comenzamos en Alemania 2006 con los intercomunicadores, que era algo distinto. Se perdió el sentido del fútbol, la esencia”, refuerza. “Antes uno se comía un penal o acertaba y era parte del juego. Con el VAR, el fútbol se ha distorsionado”, insiste.

“En el Mundial de Clubes me di cuenta de que las decisiones se hacían públicas. Las decisiones de Maza no las comparto, más allá de que las haya explicado ante todo el estadio”, sentencia.