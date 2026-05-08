Kast se reúne con presidenta electa de Costa Rica y recalca que no apoyará a Grynspan para la ONU

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en una reunión bilateral con la futura presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en la antesala del cambio de mando que se realizará este viernes en el país centroamericano.

Hasta el Museo de Arte Costarricense, el Mandatario llegó acompañado del canciller Francisco Pérez.

Tras el encuentro, Kast destacó la relación histórica entre ambos países y fue consultado por la prensa local respecto de si Chile respaldaría a Rebeca Grynspan como candidata a la secretaría general de la ONU, considerando el retiro del apoyo del gobierno a la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

En ese contexto, el Mandatario sostuvo que el Ejecutivo adoptó el compromiso de no apoyar nuevas postulaciones.

“Si nosotros hemos tomado una decisión en nuestro país como gobierno (...) del retiro al respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, por distintas razones que comentamos en Chile, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas”, afirmó.

En esa línea, Kast sostuvo que dicha decisión busca permitir que la exmandataria “pueda desplegar todas sus ideas para el cambio de gobernanza en las Naciones Unidas”.

Ante las consultas sobre si la postura de Chile podría modificarse en el futuro, el jefe de Estado reiteró que el compromiso se mantiene.

“Le señalamos (a Bachelet) que no íbamos a apoyar otra candidatura, para que ella pueda desplegar sus ideas con el apoyo de dos naciones, Brasil y México”, señaló.

Reunión bilateral con Laura Fernández

Durante la actividad, Kast también destacó el triunfo electoral de Laura Fernández y valoró las relaciones históricas entre Chile y Costa Rica.

“Estamos con una expectativa muy alta del pueblo costarricense, porque obtuvo una gran votación, un gran reconocimiento de la ciudadanía y le deseamos la mayor prosperidad a la nación”, sostuvo.

Asimismo, destacó los vínculos comerciales y políticos entre ambos países.

“Las relaciones que tenemos con Costa Rica datan de muchas décadas, ha sido una relación muy positiva, de intercambio comercial (...)”, agregó.

Fernández y el actual mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, participaron el pasado 11 de marzo en el cambio de mando presidencial en Chile y en las reuniones bilaterales realizadas en el Palacio Cousiño. “Yo agradezco mucho” su asistencia, afirmó Kast.

En esa línea, señaló que ambas delegaciones establecieron “agendas abiertas” para abordar materias vinculadas al comercio, seguridad y persecución del crimen organizado.

“Creo que va a ser una muy buena relación (...) nosotros podemos ir aprendiendo mucho también de lo que ustedes han realizado, por ejemplo, en la seguridad en los puertos”, concluyó el Presidente.