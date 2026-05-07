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    Fijan fecha para la formalización de Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

    Según determinó el Poder Judicial, el próximo 8 de junio se llevará a cabo la audiencia de formalización en contra de la exministra de la Corte de Santiago y el abogado.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Verónica Sabaj / Luis Hermosilla

    Desde el Poder Judicial fijaron para el próximo 8 de junio la audiencia de formalización por la investigación contra la exministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, y el abogado Luis Hermosilla en el marco del llamado caso Audio.

    La instancia se realizará en la sala 101, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    Cabe recordar que en septiembre de 2025, la Corte Suprema comunicó la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por sus conversaciones con Hermosilla.

    En la ocasión, la vocera del máximo tribunal, sostuvo que Sabaj había incurrido en “un mal comportamiento” que afecta “las bases del Estado democrático de derecho”. Desde la defensa de la exministra intentaron revertir la situación, sin embargo la Corte Suprema rechazó el recurso de reposición interpuesto por los abogados.

    Recientemente la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra Sabaj, luego de que su defensa apelara a la decisión de la Corte de Santiago de acoger la acusación.

    Por su parte, Luis Hermosilla, recientemente fue reformalizado por delitos tributarios en carácter de reiterado. En la ocasión, el tribunal determinó mantener la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

    Más sobre:Caso AudioLuis HermosillaVerónica Sabaj

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