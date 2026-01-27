SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Jueza expulsada por chats con Hermosilla: Corte de Santiago acoge querella de capítulos contra Verónica Sabaj

    El tribunal de alzada capitalino consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada. Se le investiga por cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, indagada por diversas conductas irregulares cometidas durante el ejercicio de sus funciones, en una de las varias aristas del llamado caso Audio.

    En una sentencia unánime dada a conocer este martes, la novena sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Danai Hasbún Mancilla, Pedro Caro Romero y Patricio Martínez Benavides, consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público.

    “Esta Corte considera que, en el presente caso, la querella de capítulos deducida por el Ministerio Público resulta innecesaria para solicitar medidas cautelares personales en contra de la imputada, por cuanto, como ya se dijo, a la época de interposición de la querella de capítulos, con fecha 25 de noviembre de 2025, la sra. Sabaj Escudero ya no detentaba la calidad de ministra de Corte de Apelaciones, pues había sido removida por la Excma. Corte Suprema”, dice el fallo.

    La resolución agrega que en la instancia solo “procede la constatación de la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente”.

    “Esta Corte considera que los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos son suficientes para decretar su admisibilidad en todos sus extremos, sin perjuicio de lo que se pueda dilucidar en el proceso penal pertinente”, concluye la resolución.

    Verónica Sabaj, cuestionada por sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, fue expulsada del Poder Judicial el 10 de septiembre.

    Según explicó ese día la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, la hoy exjueza “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.

    Melo indicó que en el proceso disciplinario se constató “la transgresión del deber de probidad que rige a todo integrante del Poder Judicial al haber vulnerado la ministra la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados”.

    Además, se le sancionó, según dijo la portavoz del Poder Judicial, por “haber traspasado información referida a la supuesta tendencia política de ministros y abogados integrantes previo a la resolución de un asunto”.

    Igualmente, expresó la ministra Melo, se le castigó por haber “sugerido a un abogado de la plaza la estrategia procesal a emplear” y por “otras conductas reprochadas” que quedaron consignadas en la resolución.

    Reacción del Ministerio Público

    La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, valoró la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y dio cuenta de la indagatoria que está realizando.

    “La ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la querella de capítulos que interpusiéramos en contra de la exministra de ese mismo tribunal, Verónica Sabaj, estimando así que todos los elementos y los antecedentes que están contenidos en esta querella resultan plausibles para acoger esta etapa de antejuicio, permitiéndonos entonces seguir adelante con una formalización y solicitud de cautelares tal cual lo pretende la Fiscalía”, señaló la persecutora.

    Perivancich detalló que “estos antecedentes el Ministerio Público los ha calificado como constitutivos de tres delitos”.

    “El delito de cohecho primero, por haber aceptado un beneficio que es consistente en obtener su nombramiento como ministra de la Corte de Apelaciones, que le fue conseguido por él y la intervención del señor Hermosilla, a cambio de lo cual ella también se compromete con él y en definitiva favorece la intervención del señor Hermosilla en causas particulares que llevó ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, expuso.

    En un segundo lugar, la fiscal sostuvo que “hay delitos de prevaricación, en tanto ella resuelve en algunas de estas solicitudes específicas en contra de la norma legal que le obligaba a declararse inhabilitada por existir una animadversión con uno de los afectados por estas presentaciones”.

    “Y en tercer lugar, por lo que entendemos es un delito de violación de secreto, al entregar también al señor Hermosilla antecedentes respecto de definición del pleno de la misma Corte en relación a medidas disciplinarias en contra de una funcionaria en particular”, apuntó la fiscal.

    La persecutora explicó que con esta decisión se abre la posibilidad de que la afectada apele ante la Corte Suprema, que tendría entonces que pronunciarse.

