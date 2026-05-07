SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comisión de Constitución de la Cámara aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa

    El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, complementa la inciativa de Escuelas Protegidas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Comisión de Consitución de la Cámara.

    La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó la jornada de ayer el proyecto que establece nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales, despachándolo a la Cámara.

    La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, es parte de los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en el marco de “Escuelas Protegidas”, y contempla modificaciones al Código Penal para agravar las penas por delitos que se cometen en recintos educacionales

    Junto con esto, el proyecto también fusiona otra iniciativa que buscaba sancionar ilícitos contra profesores y asistentes de la educación.

    Tras la votación, se decidió que el diputado informante fuese Luis Sánchez (Republicano).

    Debate parlamentario: delitos cometidos contra la comunidad educativa, contra la propiedad y por amenazas

    Durante la votación de las diversas enmiendas realizadas al proyecto original se enfocaron en el alcance de la normativa y si esta es aplicable a todos los niveles educativos, desde la educación parvularia a la superior.

    Tras un debate reglamentario, sobre el orden para votar las enmiendas, se procedió en el orden solicitado por el Ejecutivo. De esta manera, el texto aprobado por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, dispone lo siguiente:

    La agravante penal se aplicará a delitos cometidos contra personas de la comunidad educativa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones o participación en dicho ámbito, al interior de establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, esto, ya sea en sus dependencias, inmediaciones o lugares a los que acudan a realizar actividades educativas, incluido el transporte escolar

    Asimismo, se precisa que los integrantes de la comunidad educativa son los alumnos, padres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes directivos y los sostenedores.

    Sumado a esto, también se aprobó agregar en el catalogo de agravantes el cometer un delito contra la propiedad, en que se haya empleado violencia, intimidación o fuerza en las cosas, o cometer el delito de daños o incendio, en el interior o dependencias de un establecimiento o institución educacional.

    Otro punto del debate fue incluir como agravante específica del delito de amenazas el que estas las realicen los padres, apoderados o tutores de los estudiantes en contra de los profesionales o funcionarios de los establecimientos educacionales. En esto, tras varias votaciones, la comisión respaldó -por 9 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones- la propuesta realizada por el diputado Marcos Barraza. Esta añade esta circunstancia -con una sanción agravada en un grado- en el artículo 297 bis del Código Penal.

    Junto con esto, se aprobó también aumentar la sanción en los casos de maltrato de obra o agresiones físicas en contra de los docentes o trabajadores de la educación, por parte de los padres o de quienes tengan el cuidado personal del estudiante.

    Más sobre:NacionalEducaciónComisión de ConstituciónSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

    Marco Rubio visita el Vaticano tras las tensiones entre Trump y León XIV

    León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano, tras las críticas de Trump al Papa

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    Mamá hay una sola: Día de la Madre 2026 moverá más de US$ 2.000 millones y proyecta cifras récord

    Lo más leído

    1.
    “Transformar conocimiento en valor económico”: la nueva lógica del Ministerio de Ciencia que tensiona a los científicos

    “Transformar conocimiento en valor económico”: la nueva lógica del Ministerio de Ciencia que tensiona a los científicos

    2.
    Así cayeron los Queipul Huenchullan, el clan detenido en Temucuicui que robaba vehículos y atacaba en la Ruta 5 Sur

    Así cayeron los Queipul Huenchullan, el clan detenido en Temucuicui que robaba vehículos y atacaba en la Ruta 5 Sur

    3.
    Exdiputado Lavín y posibilidad de que investiguen a su padre: “La Fiscalía tiene atribuciones para hacer lo que quiera”

    Exdiputado Lavín y posibilidad de que investiguen a su padre: “La Fiscalía tiene atribuciones para hacer lo que quiera”

    4.
    Cámara aprueba proyecto que prohíbe subcontratar call centers en el extranjero y lo despacha al Senado

    Cámara aprueba proyecto que prohíbe subcontratar call centers en el extranjero y lo despacha al Senado

    5.
    Menor es atacado por jauría de perros en Molina y está en riesgo vital

    Menor es atacado por jauría de perros en Molina y está en riesgo vital

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.
    Chile

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Mamá hay una sola: Día de la Madre 2026 moverá más de US$ 2.000 millones y proyecta cifras récord
    Negocios

    Mamá hay una sola: Día de la Madre 2026 moverá más de US$ 2.000 millones y proyecta cifras récord

    Franco Parisi critica liderazgo del presidente Kast por la megarreforma, a la espera de reunión con Quiroz en Hacienda

    Tasa de interés de los créditos hipotecarios quiebra el 4% en abril y llega a su nivel más bajo en casi cuatro años y medio

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores
    El Deportivo

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    Capitán de Cruzeiro lanza potente crítica por el arbitraje ante la UC y cuestiona el estado de la cancha del Claro Arena

    Iquique recibe por primera vez del circuito 5150 TRIATHLON

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia
    Cultura y entretención

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán
    Mundo

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Marco Rubio visita el Vaticano tras las tensiones entre Trump y León XIV

    León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano, tras las críticas de Trump al Papa

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera