Kast anuncia envío de medidas al Congreso para reforzar la seguridad en colegios

El Presidente José Antonio Kast participó la mañana de este lunes de la segunda jornada del Encuentro de directores por Chile, organizado por la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Bajo ese marco, el Mandatario planteó que para responder a la violencia en establecimientos educacionales -a propósito del fatal ataque de un alumno a una directora y la reciente detención de un estudiante por ingresar con arma de fuego a un colegio- “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”.

“Tenemos que pedirle a los padres, y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta”, sostuvo.

En ese sentido, continuó: “Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”.

“Esto requiere medidas, que algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios” , explicó.

En ese sentido, solicitó cooperación a los legisladores para priorizar este tema “más allá de cualquier ideología”.

“La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada, porque haya una diferencia en la aproximación a lo que creemos que tiene que ser un proyecto educativo”, dijo el Presidente.