Detienen a menor de edad que ingresó con un arma de fuego a colegio en Curicó

Un menor de edad fue detenido por ingresar con un arma de fuego a un establecimiento educacional, la mañana de este lunes, en la comuna de Curicó.

Los hechos se registraron en el Colegio Polivalente Japón alrededor de las 9:30 horas, cuando la encargada de convivencia del establecimiento realizó un llamado a Carabineros informando de que había llegado un menor con un arma de fuego en su cintura.

Según detalló el mayor Juan Díaz Serrano de la 1° Comisaría Curicó, “Carabineros, gracias a un rápido actuar, llega al lugar, en primera instancia personal de civil, quienes en conjunto con la madre, que ya se encontraba en el lugar, contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento, procediendo a la detención”.

De acuerdo a lo que añadió “no hubieron amenazas y tampoco el menor sacó el armamento, intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero”.

El joven corresponde a un menor de 15 años, quien se encuentra cursando primero medio. En tanto, de acuerdo a la información preliminar entregada por Carabineros, habría portado una pistola, la cual se encontraba con municiones en su interior.

La ministra de educación, María Paz Arzola, condenó los hechos apuntando que “nos enteramos ahora, esto acaba de suceder, y estamos recabando los antecedentes para poder entender qué paso. De nuevo, manifestar nuestro repudio, porque armas y violencia en el espacio escolar no pueden tener cabida (...) Vamos a manifestar nuestro apoyo, porque los profesores y el espacio escolar son sagrados y deben respetarse”.