Comienza la venta de entradas para show de la WWE en Chile: estos son los precios. Foto referencial de archivo

Para este jueves se encuentra agendado el inicio de la venta general de entradas para el próximo evento de la WWE en Chile, en el marco del South America Live Tour 2026.

La jornada traerá la acción de las superestrellas del programa Monday Night Raw, incluida la representante nacional Stephanie Vaquer.

Se trata de una cita obligada con los fanáticos de la lucha para la fecha del sábado 12 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena.

Venta de entradas para show de la WWE

La venta de entradas para el evento de la WWE en Chile se realiza a través de Puntoticket.

El proceso de venta general se habilita a las 10:01 horas de este 7 de mayo y cuenta con los siguientes precios: