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    Franco Parisi critica liderazgo del presidente Kast por la megarreforma, a la espera de reunión con Quiroz en Hacienda

    “Chile es un país presidencialista que necesita en momentos de crisis un líder. Y que diga bien claro esto sí, esto no", afirmó el líder del PDG.

     
    Andres Perez

    El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, expresó molestia y criticó duramente al gobierno, acusándolo no cumplir su palabra en torno a acoger las medidas que solicitó esa colectividad para respaldar la megarreforma.

    El economista dijo en conversación con T13 Radio que la propuesta del gobierno es un bono para la compra de pañales y medicamentos y no la devolución del IVA, tal como lo habían acordado.

    “La gente que le va a recibir este reembolso de los pañales y del IVA, no van a comprar Ferrari, no van a comprar Rolex, ni tampoco van a dar la plata a Luxemburgo. Lo más probable es que junten 40, 50 lucas de varios meses de reembolso, y lo vuelvan a consumir”, afirmó.

    Parisi dijo que no entiende la actitud del gobierno, de porqué cambió lo que se supone que tenían acordado.

    “No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Yo he aprendido mucho en estos tiempos. Ya soy bastante viejito. Y que no hay que abrir puertas que ya estaban cerradas. Estaba acordado. Hubo reuniones entre el equipo técnico de Hacienda con el equipo técnico del PDG. Esto se habló. Y nos llega esto a última hora, el día miércoles, cuando ya todos están volando”, afirmó.

    Franco Parisi dijo que el partido iba a rechazar la votación en general, aunque todo puede cambiar ya que el excandidato presidencial tiene una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esta mañana.

    “Se supone que tengo una reunión con el ministro a las 10 y media. Vamos a ver si coordinamos. Yoo quiero hacerla”, afirmó el economista en la conversación, quien no obstante afirmó que están abiertos al diálogo de cara a la votación en general del proyecto.

    En su molestia, Parisi cargó contra el presidente de la República, José Antonio Kast, al señalar que “en este momento sí” hay un problema con el liderazgo.

    “Chile es un país presidencialista que necesita en momentos de crisis un líder. Y que diga bien claro esto sí, esto no. Se nos dijo que se iba a reducir un 3% el presupuesto de todos los ministerios. Después, bueno, no es tan así. Entonces, esos sistemas a unos realmente se confunden”, sostuvo.

    Más sobre:Franco ParisiJorge Quiroz

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