SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “No cumplió su palabra”: PDG anuncia que se cae el acuerdo con el gobierno por megarreforma

    “Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media. Nosotros fuimos muy claros y enfáticos en solicitar reembolso del IVA a medicamentos y pañales”, argumentó el diputado y vicepresidente del PDG, Fabián Ossandón.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Mientras el proyecto de Reconstrucción Nacional se discute en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a la iniciativa estrella del gobierno se le han abierto una serie de flancos.

    ¿El último? Las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo en orden a la sostenibilidad fiscal de la iniciativa.

    En materia política, además, La Moneda ha visto tambalear los apoyos con los que cuenta para la aprobación de la idea de legislar su proyecto.

    En particular, por los vaivenes que ha mostrado la bancada del Partido de la Gente, que al día siguiente de haber llegado acuerdo con el gobierno en torno a la incorporación de proyectos para la devolución del impuesto a los medicamentos y pañales.

    Este miércoles, sin embargo, la bancada anunció su rechazo a la idea de legislar y arremetió en duros términos contra el gobierno.

    El diputado y vicepresidente de la colectividad, Fabián Ossandón, acusó que “el gobierno no cumplió su palabra”.

    “Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media. Nosotros fuimos muy claros y enfáticos en solicitar reembolso del IVA a medicamentos y pañales”, continuó el representante por Antofagasta.

    Y lanzó: “Al PDG, a la bancada de la gente, se le respeta y no se le miente”.

    Con ese cuadro, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que “respecto de la votación de mañana, creo que hoy día no están las condiciones para poder avanzar”.

    Junto con ello, Valenzuela aseguró que “aquí tenemos que avanzar, pero con diálogos concretos, con medidas, no estar con blufeando ni demorando. Creo que no corresponde”.

    Con el correr de los días, el PDG ya había subido el tono y había exigido que estas iniciativas estén presentadas antes de que se vote la idea de legislar de la megarreforma.

    De hecho, este miércoles, fue el propio líder del partido, el excandidato presidencial, Franco Parisi, quien explicitó las dos condiciones de su colectividad para votar a favor.

    En conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, Parisi sostuvo que “nosotros estamos esperando que llegue el borrador por parte de Hacienda“.

    Y advirtió: “Nosotros comprometimos nuestra aprobación para legislar, para llevarlo a discusión, pero no dijimos nada respecto a la discusión en particular y va a hacer una batalla muy fuerte de lado y lado”.

    Junto con asegurar que una de las exigencias para que los diputados del PDG voten a favor es la mantención de la tasa impositiva del 12% para las pymes, Parisi agregó que “el ministro se va a allanar“.

    Además, ratificó que, en el caso de que estos elementos no sean considerados por parte del gobierno, aconsejará a los diputados del PDG rechazar la iniciativa. “Eso ya lo hemos conversado”, aseguró al respecto.

    De hecho, según Parisi, el acuerdo para la mantención de la tasa impositiva lo negoció directamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que “sería un tremendo balazo en los pies que Kast no lo cumpliera”.

    Si bien Parisi indicó que la cita de este jueves con el titular de Hacienda seguía en pie con el objetivo de “ratificar los acuerdos que conversamos personalmente”, más tarde, en entrevista con radio Biobío, puso en duda si concurrir a la reunión.

    Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente. 11 de diciembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Tras el anuncio del PDG, el titular de la Segpres, José García Ruminot, indicó que “seguimos trabajando para que el proyecto de Reconstrucción Nacional y de Desarrollo Económico y Social pueda ser una realidad. Reiteramos que este es un proyecto extraordinariamente importante para que nuestro país vuelva a crecer, para que volvamos a crear nuevos y mejores empleos, para que podamos equilibrar las deterioradas cuentas fiscales”.

    Y agregó: “Son todos grandes objetivos nacionales y por eso es que seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas, con todos los actores del Parlamento, para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad”.

    Más sobre:PolíticaPDGFranco ParisiCámara de DiputadosMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    Lo más leído

    1.
    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    2.
    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    3.
    Montes responde a amenaza de un libelo: “Ud. sabe lo que eso significa, una guerra de acusaciones constitucionales”

    Montes responde a amenaza de un libelo: “Ud. sabe lo que eso significa, una guerra de acusaciones constitucionales”

    4.
    Presidente de la comisión de Hacienda asegura que megarreforma “se vota sí o sí” esta semana

    Presidente de la comisión de Hacienda asegura que megarreforma “se vota sí o sí” esta semana

    5.
    Poduje realiza autocrítica tras cita con Kast en medio de cuestionamientos a su estilo confrontacional

    Poduje realiza autocrítica tras cita con Kast en medio de cuestionamientos a su estilo confrontacional

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”
    Chile

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    “No cumplió su palabra”: PDG anuncia que se cae el acuerdo con el gobierno por megarreforma

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro por el liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro por el liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores

    La Roja femenina Sub 17 cae en los penales ante Brasil y deberá buscar el cupo al Mundial frente a Ecuador

    Audax no hace los deberes en casa: cae con Vasco da Gama y complica su suerte en la Copa Sudamericana

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza
    Mundo

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    Trump dice que “es muy posible que lleguemos a un acuerdo” con Irán pese a dudas de funcionarios y analistas

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera