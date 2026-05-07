“No cumplió su palabra”: PDG anuncia que se cae el acuerdo con el gobierno por megarreforma

Mientras el proyecto de Reconstrucción Nacional se discute en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a la iniciativa estrella del gobierno se le han abierto una serie de flancos.

¿El último? Las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo en orden a la sostenibilidad fiscal de la iniciativa.

En materia política, además, La Moneda ha visto tambalear los apoyos con los que cuenta para la aprobación de la idea de legislar su proyecto.

En particular, por los vaivenes que ha mostrado la bancada del Partido de la Gente, que al día siguiente de haber llegado acuerdo con el gobierno en torno a la incorporación de proyectos para la devolución del impuesto a los medicamentos y pañales.

Este miércoles, sin embargo, la bancada anunció su rechazo a la idea de legislar y arremetió en duros términos contra el gobierno.

El diputado y vicepresidente de la colectividad, Fabián Ossandón, acusó que “el gobierno no cumplió su palabra”.

“Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media. Nosotros fuimos muy claros y enfáticos en solicitar reembolso del IVA a medicamentos y pañales”, continuó el representante por Antofagasta.

Y lanzó: “Al PDG, a la bancada de la gente, se le respeta y no se le miente”.

Con ese cuadro, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que “respecto de la votación de mañana, creo que hoy día no están las condiciones para poder avanzar”.

Junto con ello, Valenzuela aseguró que “aquí tenemos que avanzar, pero con diálogos concretos, con medidas, no estar con blufeando ni demorando. Creo que no corresponde”.

Con el correr de los días, el PDG ya había subido el tono y había exigido que estas iniciativas estén presentadas antes de que se vote la idea de legislar de la megarreforma .

De hecho, este miércoles, fue el propio líder del partido, el excandidato presidencial, Franco Parisi, quien explicitó las dos condiciones de su colectividad para votar a favor.

En conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, Parisi sostuvo que “nosotros estamos esperando que llegue el borrador por parte de Hacienda“.

Y advirtió: “Nosotros comprometimos nuestra aprobación para legislar, para llevarlo a discusión, pero no dijimos nada respecto a la discusión en particular y va a hacer una batalla muy fuerte de lado y lado ”.

Junto con asegurar que una de las exigencias para que los diputados del PDG voten a favor es la mantención de la tasa impositiva del 12% para las pymes, Parisi agregó que “el ministro se va a allanar“.

Además, ratificó que, en el caso de que estos elementos no sean considerados por parte del gobierno, aconsejará a los diputados del PDG rechazar la iniciativa. “Eso ya lo hemos conversado”, aseguró al respecto.

De hecho, según Parisi, el acuerdo para la mantención de la tasa impositiva lo negoció directamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que “ sería un tremendo balazo en los pies que Kast no lo cumpliera ”.

Si bien Parisi indicó que la cita de este jueves con el titular de Hacienda seguía en pie con el objetivo de “ratificar los acuerdos que conversamos personalmente”, más tarde, en entrevista con radio Biobío, puso en duda si concurrir a la reunión.

Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente. 11 de diciembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

Tras el anuncio del PDG, el titular de la Segpres, José García Ruminot, indicó que “seguimos trabajando para que el proyecto de Reconstrucción Nacional y de Desarrollo Económico y Social pueda ser una realidad. Reiteramos que este es un proyecto extraordinariamente importante para que nuestro país vuelva a crecer, para que volvamos a crear nuevos y mejores empleos, para que podamos equilibrar las deterioradas cuentas fiscales”.

Y agregó: “Son todos grandes objetivos nacionales y por eso es que seguimos trabajando con todas las fuerzas políticas, con todos los actores del Parlamento, para lograr las mayorías necesarias que nos permitan que este proyecto sea prontamente una realidad”.