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    Política

    Megaproyecto: Alvarado y Quiroz intentan despejar ruidos por acuerdo con el PDG y contener rebelión de libertarios

    El ministro del Interior aseguró que el pacto alcanzado con el PDG no incluía el impuesto a las pymes, lo que desató la ira del partido de Franco Parisi. Ello obligó al gobierno a precisar que la tasa tributaria de las pequeñas y medianas empresas se legislará en un futuro proyecto. Con ese compromiso, la colectividad dio por cerrada la polémica. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene abierto otro flanco con la tienda de Johannes Kaiser.

    Por 
    José Miguel Wilson
    Nicolás Quiñones
     
    Rocío Latorre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A 24 horas de que el gobierno anunciara un acuerdo con la bancada del Partido de la Gente para la aprobación de la idea de legislar del megaproyecto del Presidente José Antonio Kast, el piso de apoyos que hoy tiene La Moneda comenzó a tambalear.

    Según la interpretación del PDG, el Ejecutivo se había comprometido a mantener la tasa del 12,5% para las pymes y diseñar un mecanismo de devolución de impuesto para pañales y medicamentos.

    Sin embargo, en una entrevista con T13, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), desconoció ese entendimiento con el partido que lidera Franco Parisi, el impuesto a las pymes, aunque precisó que esa materia igualmente será parte de una política futura.

    “El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. (El acuerdo) dice relación con la devolución del monto correspondiente al IVA por la adquisición de determinados elementos, fundamentalmente orientados en temas de salud del adulto mayor, como son medicamentos, pañales. A través de un bolsillo electrónico se devuelve ese monto que la familia gaste en esos conceptos”, dijo el jefe de gabinete.

    No obstante, remarcó que “el Presidente de la República, durante su campaña, siempre manifestó que esas tasas no se iban a modificar. Y el punto es la oportunidad en que se toma esa decisión, pero no hay discusión en el fondo”.

    De hecho, el compromiso de Kast es que la tasa se mantenga en 12,5%, como exigen las pymes, el problema es que la actual legislación considera esa tasa solo hasta el 2027. Después ese porcentaje crecerá gradualmente hasta el 2030.

    Aunque, en el fondo, Alvarado ratificaba la decisión de abordar este tema, en el PDG causó molestia que el ministro les arrebatara una de las conquistas de su negociación.

    Ese punto también era demandado por otras tiendas, como la DC, los liberales o el PPD. Incluso, era algo solicitado por los diputados del Partido Nacional Libertario, que molestos por el hecho de que el gobierno les diera ese logro a los PDG, decidieron restarse de la votación en que se dirimió el itinerario por comisiones del megaproyecto.

    La ausencia de los libertarios al final incidió en que la iniciativa fuera remitida a tres instancias en vez de solo la Comisión de Hacienda como pedía el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.).

    Reacción PDG

    Por ello, las palabras de Alvarado rápidamente activaron a los diputados del Partido de la Gente.

    El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, dijo que “en política hay dos cosas que son fundamentales, uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y los acuerdos. Dejemos los errores no forzados para el tenis”.

    La diputada Pamela Jiles (PDG), por su parte, agregó que “si el ministro Quiroz, Alvarado o el Presidente Kast no cumplen los acuerdos, me obligarán a que los 13 diputados del PDG votemos en contra“.

    El propio Parisi, incluso, hizo una advertencia: “Ni la votación en comisiones, ni la votación en la sala están amarradas por parte del PDG”.

    Estas amenazas obligaron al gobierno a tener que salir a aclarar su matiz, ratificando el compromiso de que la tasa del 12,5% se mantendrá para las pymes (para legislar aquello hay plazo al menos hasta fines de 2027).

    “El Presidente Kast siempre ha planteado que nuestro objetivo es, a largo plazo, mantener el 12,5% para todas las pymes. No se incluye en este proyecto porque se va a incluir después en otra iniciativa que vamos a tratar de perfeccionar otros problemas que tienen las pymes, como, por ejemplo, que cuando suben sus ventas y pasan del umbral, saltan de un régimen a otro”, dijo Quiroz, quien además relató que en el mismo megaproyecto se considera un crédito al empleo que incluso reducirá aún más los impuestos de pymes a un 7% e, incluso, a un 0%, como “beneficio indirecto”, según precisó.

    Para ratificar ese compromiso, Kast sostuvo un encuentro en La Moneda con emprendedores y dirigentes de las pequeñas y medianas empresas. A la actividad asistieron varios de sus secretarios de Estado, entre ellos, Alvarado y Quiroz.

    Luego de ello, en la tarde, el ministro del Interior emitió una nueva declaración para tratar de aclarar sus dichos. “El tema de las pymes es un compromiso del Presidente con las agrupaciones y hoy se les reiteró que la oportunidad de materializar el acuerdo no es en este proyecto y que la tasa vigente se mantendrá. Y así lo ratificaron las pymes. En resumen, todos comparten el mismo objetivo, las pymes, el Presidente y los parlamentarios. La tasa es y seguirá en el 12,5%, solo que la oportunidad de materializarla será más adelante en un proyecto distinto”, señaló.

    Con estas aclaraciones y mensajes de por medio, el PDG dio por cerrada la polémica, pero dejando latente la amenaza de que podrían rechazar la idea de legislar del megaproyecto, desahuciando el acuerdo con La Moneda.

    “Si el ministro Quiroz lo dice, que ya se va a incluir en otra ley, de la misma forma que se va a incluir en otra ley la petición de devolución del IVA de los pañales y de los medicamentos, nosotros no tenemos ningún problema. Doy por superado el problema”, indicó Parisi.

    Molestia libertaria

    Con ese flanco cerrado por ahora, las gestiones de los ministros Alvarado y Quiroz se concentrarán en los libertarios que aún siguen molestos. Esto, pese a que el mismo titular de Hacienda señaló que el partido que lidera el exdiputado Johannes Kaiser será incorporado en la mesa técnica para trabajar un nuevo estatuto para las pymes.

    Alvarado, particularmente, le escribió a Kaiser a quien invitó a una reunión en La Moneda a las 9 de la mañana de este viernes.

    En todo caso, en T13, el titular del Interior dijo que esperaba que la molestia de los libertarios fuera algo “pasajero y transitorio”. “No me imagino al PNL votando en contra (del megaproyecto gubernamental)”, añadió.

    Esta iniciativa emblemática, con el que el Presidente Kast pretende impulsar su gobierno de emergencia, considera desde ajustes tributarios, modificaciones en permisología ambiental, planes de fomento al empleo, medidas de contención del gasto fiscal como las restricciones en gratuidad universitaria y fondos para la reconstrucción de Valparaíso y el Biobío.

    Para reforzar el acercamiento con el PNL, tras su reunión en La Moneda, Kaiser se trasladará hasta la sede del Ministerio de Hacienda para sostener una reunión de trabajo con Quiroz, a la que también fueron invitados los diputados libertarios.

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