SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jeannette Jara y el sistema tributario de la megarreforma de Kast: “Quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”

    La excandidata presidencial apuntó a que la eliminación de las contribuciones pone en riesgo parte importantísima del financiamiento municipal y que espera que lo relativo a la reconstrucción se ponga en un proyecto aparte. De la misma forma, aseguró que la falta de apoyo a Bachelet es un "bochorno internacional".

    Por 
    Lya Rosen
    La excandidata presidencial Jeannette Jara KARIN POZO/ATONCHILE

    La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) se refirió este miércoles a la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, afirmando que al eliminar las contribuciones pone en riesgo parte importantísima del financiamiento municipal y haciendo notar que le preocupa el sistema tributario que propone.

    En el marco de su visita a la Municipalidad de La Cisterna, para ser parte de la cuenta pública de su alcalde, Joel Olmos, Jara se refirió puntualmente a los recursos que los municipios necesitan para poner en marcha sus proyectos y que se ven en riesgo ante megaproyecto que este miércoles la Administración Kast ingresó al Congreso.

    “Estos proyectos, desde todos los municipios y desde todas las comunas del país, se ejecutan con recursos. No solamente con palabras, con buenas ideas y con intenciones, sino que también con recursos”, afirmó la exministra del Trabajo, para luego indicar que “en ese contexto quiero poner de relieve que el proyecto ingresado por el Ejecutivo, al eliminar las contribuciones, pone en riesgo una parte importantísima del financiamiento municipal. Ha hablado que parcialmente este financiamiento estaría compensado con algunas medidas”.

    Jeannette Jara y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos. Foto: Municipalidad de La Cisterna.

    “Sin embargo, los datos no son claros al respecto ni dan cuenta de una cabalidad en la compensación, por lo que se va a producir igualmente un déficit que las comunas más pobres van a tener que absorber si es que esto en definitiva llega a legislarse”, apuntó Jara.

    Los otros elementos del proyecto que le preocupan

    En su intervención Jara también señaló que desde su punto de vista hay otros dos elementos en el proyecto de ley que son de profunda preocupación: el sistema tributario y la inclusión en la misma propuesta de la reconstrucción de las zonas incendiadas.

    Así, sobre el primero de ellos apuntó a que es “el anhelo nostálgico de volver al sistema tributario de la dictadura, reintegrando los impuestos, bajando la tasa a los más ricos y, por cierto, generando una inequidad en torno a que quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”.

    En cuanto al segundo dijo que la llamaba mucho la atención que existiendo una necesidad importante de avanzar en la reconstrucción de las zonas que fueron incendiadas “las incluyan en este mismo paquete legislativo, haciendo de esto definitivamente un chantaje para la discusión en el Parlamento”.

    Espero que el gobierno separe todo lo que es relativo a la reconstrucción de los incendios y lo ponga en un proyecto aparte, ya que eso necesita avanzar sí o sí y no puede dejar una cosa amarrada a la otra. Eso es hacer trampa”, argumentó la exsecretaria de Estado.

    De la misma forma, al ser consultada por la devolución de IVA por medicamentos que fue propuesta por el PDG y aceptada por el Ejecutivo para su megaproyecto, Jara afirmó que es buena medida, que incluso “tomamos como una medida también de nuestra campaña”.

    “Yo creo que es una buena propuesta, que siempre y cuando efectivamente esa disminución en el precio de los medicamentos se traspase a los consumidores finales y no quede en manos de los intermediarios”, apuntó.

    El nulo apoyo del Ejecutivo a Bachelet: “Un bochorno internacional”

    Luego, ante las preguntas de la prensa, la excandidata presidencial abordó la investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores por funcionarios que seguirían realizando gestiones para la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

    “El gobierno se está acostumbrando a la persecución de los funcionarios públicos. Creo que la lista que se conoció a propósito de servicios derivados del Ministerio de Obras Públicas, donde se clasificaba a los funcionarios de una forma tal en la cual se les tachaba de zurdo y por tanto se les proponía ser retirados del servicio, son de las peores prácticas que hemos visto en el Estado”, detalló.

    Para posteriormente asegurar que “las listas negras no pueden volver. Y lo que está ocurriendo en Cancillería es algo bien similar. Aquí lo de fondo, y lo que está mal e incorrecto, es que Chile, nuestro país, como política de Estado, asuma una actitud que tiene que ver con política contingente”.

    De la misma forma, abordó directamente la falta de apoyo del Ejecutivo a la exmandataria ante la ONU, asegurando que lo hizo “por razones de política contingente, no por el reconocimiento a la estatura internacional que tiene la Presidenta Bachelet, quien ha sido encargada de una mujer alta comisionada para los derechos humanos y dos veces Presidenta de la República”.

    Lo que ha ocurrido es que esto se ha transformado en un bochorno internacional, porque realmente los demás países que apoyan a la Presidenta no entienden cómo su propia patria le da la espalda. Yo solo quiero decir que no es el país el que le da la espalda, es el gobierno de Kast por intereses mezquinos de política partidaria y eso no se hace”, finalizó.

    Más sobre:Jeannette JaraMegarreformaJosé Antonio KastLa CisternaJoel OlmosImpuestosSistema tributarioIncendiosMichelle BacheletPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Dos aviones chocan en pista del Aeropuerto de Santiago

    Tras visita del delegado presidencial de la RM: toma en el Liceo de Aplicación concluye de forma pacífica y sin detenidos

    Megarreforma del gobierno introduce agravante para elevar las penas del contrabando de tabaco

    “Antipatriota”: Tohá arremete contra el gobierno de Kast por quitar apoyo a Bachelet a la ONU y critica inicio de investigación en Cancillería

    Lo más leído

    1.
    Cámara de Diputados despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Cámara de Diputados despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    2.
    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    3.
    Los viernes de amigos no van más: Kast definió no repetir los almuerzos en La Moneda

    Los viernes de amigos no van más: Kast definió no repetir los almuerzos en La Moneda

    4.
    Qué contiene finalmente la megarreforma para la reconstrucción nacional ingresada por el gobierno al Congreso

    Qué contiene finalmente la megarreforma para la reconstrucción nacional ingresada por el gobierno al Congreso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Dos aviones chocan en pista del Aeropuerto de Santiago
    Chile

    Dos aviones chocan en pista del Aeropuerto de Santiago

    Tras visita del delegado presidencial de la RM: toma en el Liceo de Aplicación concluye de forma pacífica y sin detenidos

    Jeannette Jara y el sistema tributario de la megarreforma de Kast: “Quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026
    Negocios

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Megarreforma: costo fiscal alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año y expertos dudan de compensación por mayor crecimiento económico esperado

    Las medidas que proponen las industrias de valores, seguros y bancos para desarrollar el mercado... y la respuesta de la CMF

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio
    Tendencias

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó
    El Deportivo

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó

    Fecha redonda para Betis: derrotas de Celta y Real Sociedad afianzan opción de Champions para equipo de Manuel Pellegrini

    España entra en pánico: Lamine Yamal se lesiona en partido del Barcelona y su presencia en el Mundial queda en duda

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters

    Jorge Teillier en sus propias palabras: “La poesía no apaga fuegos, los enciende”

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán
    Mundo

    El Senado de EE.UU. rechaza por quinta vez detener los ataques contra Irán

    Lula aplaude la expulsión de un agente de EE.UU. y espera que las relaciones con este país vuelvan a la normalidad

    Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra
    Paula

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”