Jeannette Jara y el sistema tributario de la megarreforma de Kast: “Quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”

La excandidata presidencial Jeannette Jara (PC) se refirió este miércoles a la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, afirmando que al eliminar las contribuciones pone en riesgo parte importantísima del financiamiento municipal y haciendo notar que le preocupa el sistema tributario que propone.

En el marco de su visita a la Municipalidad de La Cisterna, para ser parte de la cuenta pública de su alcalde, Joel Olmos, Jara se refirió puntualmente a los recursos que los municipios necesitan para poner en marcha sus proyectos y que se ven en riesgo ante megaproyecto que este miércoles la Administración Kast ingresó al Congreso.

“Estos proyectos, desde todos los municipios y desde todas las comunas del país, se ejecutan con recursos. No solamente con palabras, con buenas ideas y con intenciones, sino que también con recursos”, afirmó la exministra del Trabajo, para luego indicar que “ en ese contexto quiero poner de relieve que el proyecto ingresado por el Ejecutivo, al eliminar las contribuciones, pone en riesgo una parte importantísima del financiamiento municipal . Ha hablado que parcialmente este financiamiento estaría compensado con algunas medidas”.

Jeannette Jara y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos. Foto: Municipalidad de La Cisterna.

“Sin embargo, los datos no son claros al respecto ni dan cuenta de una cabalidad en la compensación, por lo que se va a producir igualmente un déficit que las comunas más pobres van a tener que absorber si es que esto en definitiva llega a legislarse”, apuntó Jara.

Los otros elementos del proyecto que le preocupan

En su intervención Jara también señaló que desde su punto de vista hay otros dos elementos en el proyecto de ley que son de profunda preocupación: el sistema tributario y la inclusión en la misma propuesta de la reconstrucción de las zonas incendiadas.

Así, sobre el primero de ellos apuntó a que es “el anhelo nostálgico de volver al sistema tributario de la dictadura, reintegrando los impuestos, bajando la tasa a los más ricos y, por cierto, generando una inequidad en torno a que quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena” .

En cuanto al segundo dijo que la llamaba mucho la atención que existiendo una necesidad importante de avanzar en la reconstrucción de las zonas que fueron incendiadas “las incluyan en este mismo paquete legislativo, haciendo de esto definitivamente un chantaje para la discusión en el Parlamento”.

“ Espero que el gobierno separe todo lo que es relativo a la reconstrucción de los incendios y lo ponga en un proyecto aparte , ya que eso necesita avanzar sí o sí y no puede dejar una cosa amarrada a la otra. Eso es hacer trampa”, argumentó la exsecretaria de Estado.

De la misma forma, al ser consultada por la devolución de IVA por medicamentos que fue propuesta por el PDG y aceptada por el Ejecutivo para su megaproyecto, Jara afirmó que es buena medida, que incluso “tomamos como una medida también de nuestra campaña”.

“Yo creo que es una buena propuesta, que siempre y cuando efectivamente esa disminución en el precio de los medicamentos se traspase a los consumidores finales y no quede en manos de los intermediarios”, apuntó.

El nulo apoyo del Ejecutivo a Bachelet: “Un bochorno internacional”

Luego, ante las preguntas de la prensa, la excandidata presidencial abordó la investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores por funcionarios que seguirían realizando gestiones para la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

“El gobierno se está acostumbrando a la persecución de los funcionarios públicos. Creo que la lista que se conoció a propósito de servicios derivados del Ministerio de Obras Públicas, donde se clasificaba a los funcionarios de una forma tal en la cual se les tachaba de zurdo y por tanto se les proponía ser retirados del servicio, son de las peores prácticas que hemos visto en el Estado”, detalló.

Para posteriormente asegurar que “las listas negras no pueden volver. Y lo que está ocurriendo en Cancillería es algo bien similar. Aquí lo de fondo, y lo que está mal e incorrecto, es que Chile, nuestro país, como política de Estado, asuma una actitud que tiene que ver con política contingente” .

De la misma forma, abordó directamente la falta de apoyo del Ejecutivo a la exmandataria ante la ONU, asegurando que lo hizo “por razones de política contingente, no por el reconocimiento a la estatura internacional que tiene la Presidenta Bachelet, quien ha sido encargada de una mujer alta comisionada para los derechos humanos y dos veces Presidenta de la República”.