En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur realizó este domingo la formalización de 17 imputados en el marco de la llamada “Operación Tokyo”, investigación considerada como uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia, encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza.

En la ocasión, los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos.

Tras una extensa jornada, el fiscal Barros explicó que “se decretaron 14 prisiones preventivas para los autores de los delitos de lavado, asociación ilícita para el lavado, asociación ilícta, en este caso, para el lavado de activos y también por otros delitos como contrabando y extorsiones que fueron los otros hechos formalizados”.

Al respecto, la autoridad indicó que se expuso ante el tribunal los antecedentes reunidos hasta la fecha en la carpeta investigativa, lo que, a juicio del Ministerio Público, permite establecer los delitos en cuestión y la participación de los imputados en cada uno de ellos.

Asimismo, el persecutor destacó el golpe a las finanzas del Tren de Aragua que se da con esta investigación.

“Lo significativo de esta investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua, que son los autores que están en la base, que tienen que ver con las extorsiones, con la explotación sexual, con los secuestros, etcétera, y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hacia llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua en definitiva a poder sacar los dineros de nuestro país”, sostuvo.

“Lo otro impresionante es la cantidad de dinero del que estamos hablando (...) En este caso en particular, 75 mil millones de pesos es una cifra muy considerable para una organización como esta”, sostuvo.

Respecto de la culpabilidad de los imputados, el fiscal Barros indicó que “lo fuimos acreditando con el levantamiento de las cuentas (bancarias), con las distintas vinculaciones que hay entre ellos, con la mensajería de texto y con los otros antecedentes que se reunieron durante la investigación”.

Así, indicó que entre los detenidos que quedaron con la máxima cautelar se encuentra un ejecutivo del banco Santander que fue detenido el pasado martes, por su rol en esta red crminal. “También quedó en prisión preventiva”, sostuvo la autoridad. “Tampoco es posible, de acuerdo a los antecedentes que se vertieron en la audiencia, por parte de él poder explicar las sumas de dinero que circulaban por las ocho cuentas que él registraba”, añadió.

Asimismo, confirmó que existe una segunda ejecutiva bancaria dentro de los detenidos que fueron formalizados esta jornada.

“De acuerdo a los antecedentes que virtió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que es ejecutiva también, en el Banco Estado y esos antecedentes los entregó la propia imputada el día de hoy”, sostuvo el fiscal Barros.