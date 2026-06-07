La Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició este domingo la formalización de 17 imputados en el marco de la llamada “Operación Tokio”, investigación considerada como uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

La audiencia se desarrolla en el Centro de Justicia y es encabezada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Milibor Bugueño, y el fiscal SAC Luis Barraza.

Según explicó Barros, los imputados serán formalizados por delitos de asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos, dependiendo de su participación en los hechos investigados.

“Es una organización bastante más compleja. En esta organización confluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”, señaló el persecutor.

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, la red habría lavado cerca de $75 mil millones entre 2022 y 2025. Además, habría logrado sacar de Chile más de US$84 millones provenientes de mercados ilícitos como la extorsión, el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando.

El fiscal Barros sostuvo que la investigación aún se encuentra en desarrollo y que involucra cifras “muy altas” y a múltiples personas. “Nosotros hemos procedido en este caso en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura”, afirmó.

En total, durante el operativo fueron detenidas 19 personas, aunque 17 serán formalizadas en esta causa. Respecto de los otros dos detenidos, el fiscal explicó que fueron aprehendidos en situación de flagrancia y que también pasarán a control de detención, pero por delitos distintos, asociados a la evidencia encontrada al momento del procedimiento.

El golpe al Tren de Aragua

El pasado martes 2 de junio, la Fiscalía Metropolitana Sur, junto a la Brigada de Investigaciones de Crimen Organizado y la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, realizó un megaoperativo en comunas como Santiago, San Miguel y San Ramón, además de distintos recintos penitenciarios.

El caso tuvo su origen en los antecedentes recopilados tras el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa, en el contexto de un “after party” clandestino. A partir de declaraciones de asistentes a esa fiesta, los investigadores establecieron la posible existencia de una estructura jerarquizada, con presencia en Chile y vínculos con liderazgos del Tren de Aragua en el extranjero.

Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Según la Fiscalía, la organización operaba a través de distintos niveles: jefes de plaza, brazos operativos, testaferros, sociedades de fachada y facilitadores financieros. Entre los detenidos figura un ejecutivo bancario que habría colaborado en la apertura de cuentas y en la inserción de dinero ilícito en el sistema financiero formal.

Barros agregó que, pese a que Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, se encuentra en prisión preventiva en Colombia, seguiría a cargo de la organización. Además, mencionó a otros liderazgos que estuvieron en Chile hasta 2024 y que actualmente se encontrarían fuera del país.

El fiscal calificó la formalización como un paso clave para afectar la estructura económica del grupo criminal. “Es el primer gran golpe que se le pega a lo que es el lavado de activos que tiene la estructura criminal. Esto es una operación que debería hacer tambalear al Tren de Aragua en lo que más le complica, que es lo patrimonial y lo económico”, sostuvo.