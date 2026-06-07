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    Ministro Arrau acompaña operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio

    El procedimiento conjunto entre Carabineros y la PDI busca reforzar el control migratorio y la búsqueda de prófugos de la justicia en el sector.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ministro Arrau acompaña operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se hizo presente la noche de este sábado en un operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones en la toma El Boro, en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

    El procedimiento tuvo como objetivo reforzar el control migratorio y la búsqueda de prófugos de la justicia en el sector.

    La autoridad estuvo acompañada por la delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, y el seremi de Seguridad Pública, Omar Salazar.

    Ministro Arrau encabeza operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio

    Desde el lugar, Arrau destacó el despliegue de las policías y afirmó que el Estado debe mantener presencia en todos los sectores del país.

    “Es muy importante no normalizar que en ciertas partes de nuestro país no impere el Estado de Derecho, que no haya tranquilidad, porque esos vecinos demandan efectivamente mayor tranquilidad y poder vivir en paz”, sostuvo.

    En esa línea, el ministro aseguró que desde la cartera están respaldando el trabajo de las fuerzas de orden y seguridad.

    Ministro Arrau encabeza operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio

    “Como Ministerio de Seguridad Pública estamos apoyando con todo a nuestras fuerzas de orden y seguridad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. También hay Gendarmería de Chile, que hace muchísimo en nuestras cárceles”, señaló.

    Arrau agregó que este tipo de procedimientos buscan contribuir a recuperar la seguridad y el orden público.

    “Tenemos que seguir trabajando para que Chile vuelva a recuperar su tranquilidad, su orden y su seguridad, porque sin eso no hay posibilidad de que el país se desarrolle y crezca efectivamente de una manera armónica”, afirmó.

    Hasta el momento no se han informado resultados del operativo ni eventuales personas detenidas.

    Ministro Arrau encabeza operativo policial en toma El Boro de Alto Hospicio
    Más sobre:Martín ArrauMinistroBiministroMinisterio de SeguridadAlto HospicioTomaEl BoroTarapacáOperativoPolicial

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