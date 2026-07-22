En el ojo de los parlamentarios: grupo de diputados impulsan proyecto de ley para reforzar la fiscalización de ópticas

Los diputados Catalina del Real (REP.), Roberto Arroyo (IND.) y Erich Grohs (PNL) están impulsando un proyecto de ley que fortalece las facultades municipales y sanitarias para fiscalizar los establecimientos dedicados a la óptica y la salud visual, ante las alertas sobre su eventual utilización para encubrir actividades ilícitas.

La iniciativa establece que las nuevas ópticas deberán acreditar el origen de su capital y acompañar las declaraciones de importación correspondientes. Para renovar su patente municipal, deberán informar sus horarios de atención y presentar una muestra representativa de los documentos tributarios emitidos.

El diputado Erich Grohs comentó que “el crecimiento explosivo de determinados rubros obliga al Estado a fortalecer sus controles. No estamos acusando a todos los establecimientos, sino entregando herramientas para diferenciar a quienes trabajan legítimamente de quienes podrían utilizar una actividad comercial como fachada para operaciones ilícitas”.

Por su parte, la legisladora Catalina del Real sostuvo que “también estamos protegiendo a los pacientes y consumidores. Una óptica debe contar con trazabilidad, registrar las recetas despachadas y entregar el documento tributario correspondiente. La fiscalización sanitaria es fundamental para garantizar que estos establecimientos funcionen de manera responsable y segura”.

En tanto, el congresista Roberto Arroyo afirmó que “el crimen organizado busca distintas formas de ingresar a la economía formal y el Estado no puede reaccionar cuando el daño ya está hecho. Este proyecto utiliza las facultades que ya tienen los municipios y las autoridades sanitarias para exigir mayor transparencia, detectar irregularidades y aplicar sanciones cuando corresponda”.

La propuesta contempla que la falta de boletas, la adulteración de registros o la entrega de antecedentes falsos puedan derivar en sanciones, incluida la clausura del establecimiento. Además, las seremis de Salud deberán considerar a las ópticas dentro de sus rubros prioritarios de fiscalización.