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    Carabineros detiene a presunto autor de homicidio en El Bosque: habría confesado el crimen

    La víctima, un hombre venezolano sin antecedentes policiales, murió en el SAPU Cóndores de Chile tras recibir dos heridas cortopunzantes en el tórax.

    Por 
    Felipe Rivera
    Carabineros detiene a presunto autor de homicidio en El Bosque: habría confesado el crimen

    Carabineros detuvo durante la madrugada de este domingo al presunto autor del homicidio de un hombre adulto en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

    El detenido es un hombre chileno de 28 años, con antecedentes policiales y una orden de detención vigente por el delito de lesiones leves. Según informó Carabineros, el imputado habría confesado ser el autor del ataque.

    La víctima, de nacionalidad venezolana y sin antecedentes policiales, ingresó al SAPU Cóndores de Chile con dos heridas cortopunzantes en la región torácica. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico, falleció en el recinto asistencial.

    Según los primeros antecedentes policiales, el hecho se habría originado en la vía pública, en calle Llancahue, donde la víctima compartía con un grupo de amigos y vecinos. Por causas que aún se investigan, uno de los participantes la habría agredido con un arma blanca y luego huyó del lugar.

    El teniente Pablo Haro, de la 39ª Comisaría de El Bosque, explicó que Carabineros tomó conocimiento del caso tras el ingreso de la víctima al SAPU. “Presentó dos lesiones en la región torácica, provocadas por un arma cortopunzante, y luego de unos minutos, pese al trabajo de reanimación, fallece en el lugar”, señaló.

    Además, agregó que “luego de realizar diversas diligencias, personal de la misma unidad logró dar con el autor de los hechos, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia”.

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