SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico
El movimiento tuvo una magnitud de 5,7 y se registró a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua. Senapred informó que no reúne las condiciones para generar un tsunami.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas de Chile tras un sismo registrado durante la tarde de este domingo en el océano Pacífico.
De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:01 horas y tuvo una magnitud de 5.7. Su epicentro se ubicó a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua.
Senapred informó que, según la evaluación del SHOA, el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
Cabe señalar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el sismo fue de magnitud 5.8 y que tuvo una profundidad de 10 km.
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