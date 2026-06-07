SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas de Chile tras un sismo registrado durante la tarde de este domingo en el océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:01 horas y tuvo una magnitud de 5.7. Su epicentro se ubicó a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua.

Senapred informó que, según la evaluación del SHOA, el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

#SenapredInforma SHOA indica que sismo magnitud 5.7 a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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