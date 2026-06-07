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    Prisión preventiva para sujeto por robo con homicidio en La Serena: víctima fue atacada con arma blanca en servicentro

    El juzgado concedió 80 días como plazo de la investigación, tiempo en que la Fiscalía realizará otras diligencias necesarias.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Juzgado de Garantía de La Serena decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva, por el delito de robo con homicidio, a un hombre de 46 años la comuna de la Región de Coquimbo.

    El sujeto habría agredido a víctima con un arma blanca mientras ambos se encontraban en un servicentro en avenida Los Libertadores de Las Compañías en La Serena, donde posteriormente fue detenido por personal de Carabineros en flagrancia.

    El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía acudió al lugar y ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Médico Legal (SML).

    “La Fiscalía solicitó la remisión de elementos probatorios importantes a Carabineros como videos que dan cuenta de los hechos y extendió una orden a la BH de la PDI, unidad que continuó con las diligencias”, dijo el fiscal, Carlos Vidal.

    Según detalló Vidal, la investigación preliminar da cuenta de un delito de robo con homicidio, cuya pena va desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado.

    El juzgado concedió 80 días como plazo de la investigación, tiempo en que la Fiscalía realizará otras diligencias necesarias.

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