SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    El exministro de Hacienda advirtió que la medida, tal como ha sido planteada hasta ahora, podría ser estigmatizadora y presentar problemas constitucionales si implica la pérdida de beneficios previsionales como la PGU.

    Por 
    Felipe Rivera
    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos PEDRO RODRIGUEZ

    El exministro Luis Cordero calificó de “efectista” la propuesta del Gobierno de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa anunciada en la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, sostuvo que la evaluación definitiva dependerá del proyecto que el Ejecutivo ingrese al Congreso, aunque advirtió que, “Es efectista en la manera como está planteada hasta ahora”. Además, añadió que la medida podría ser estigmatizadora y abrir problemas constitucionales.

    A su juicio, un registro de este tipo corre el riesgo de homologar en una misma categoría delitos, faltas penales y simples infracciones administrativas.

    El abogado también apuntó a eventuales problemas de constitucionalidad si la inscripción en el registro implica la pérdida de beneficios sociales o previsionales. En ese punto, mencionó como ejemplo la Pensión Garantizada Universal (PGU), señalando que la Constitución prohíbe explícitamente aplicar sanciones que signifiquen la pérdida de derechos previsionales.

    “Si hay una persona que es titular de beneficios en la actualidad y alguien pretendiera aplicarlos retroactivamente, tendríamos un problema muy severo también”, señaló.

    Pese a sus críticas, Cordero reconoció que las incivilidades son un problema relevante de política pública. “Las personas habitualmente (...) no tienen una experiencia cotidiana con el delito violento, sí la tienen con las incivilidades, porque las incivilidades las ven desde su ventana”, dijo.

    Sin embargo, planteó que la respuesta no debería centrarse necesariamente en endurecer penas, sino “hacer más eficaz la sanción”, mencionando como alternativa mecanismos de cumplimiento más rápidos, monitoreables y vinculados a la reparación del daño causado a la comunidad.

    En esa línea, afirmó que los municipios deberían tener un rol más protagónico en el abordaje de estas conductas, ya que muchas incivilidades corresponden a faltas administrativas o penales de menor entidad. Para Cordero, llevar todos estos casos al sistema penal puede hacer que la respuesta estatal sea más lenta y pesada.

    Operación Tokio y secreto bancario

    En la entrevista, Cordero también abordó la formalización en el marco de la Operación Tokio, investigación vinculada al lavado de activos atribuido al Tren de Aragua, y señaló que el caso vuelve a mostrar debilidades en los mecanismos de control del sistema financiero.

    El exministro advirtió que países con sistemas financieros sólidos, como Chile, pueden resultar atractivos para operaciones de lavado de activos.

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos PEDRO RODRIGUEZ

    A partir de ese diagnóstico, Cordero defendió la necesidad de fortalecer la inteligencia económica y diferenció ese debate de las facultades del Ministerio Público en investigaciones penales.

    Según explicó, lo que actualmente se discute en el Congreso apunta a robustecer la capacidad de la Unidad de Análisis Financiero para acceder, en casos acotados, a información protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa.

    “Chile es una excepción en el mundo respecto de la fortaleza que tiene el secreto bancario. Y eso que puede ser un activo de privacidad, es un riesgo en términos más sistémicos”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Luis CorderoRegistro Nacional de VándalosOperación TokioSecreto BancarioCorderoConstitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Desbordes descarta reunión con Rabat por ampliación de Santiago 1 y sostiene que “todo huele a que es una cárcel nueva”

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    Squella dice “ser prudente” y evita respaldar AC contra Grau: “Hay una bancada discutiendo”

    Lo más leído

    1.
    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    2.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    3.
    Registro Civil bloquea documentos entregados por error a migrantes entre 2024 y 2025

    Registro Civil bloquea documentos entregados por error a migrantes entre 2024 y 2025

    4.
    Concretan expulsión de otros 45 inmigrantes en vuelo de la Fuerza Aérea con destino a Colombia y República Dominicana

    Concretan expulsión de otros 45 inmigrantes en vuelo de la Fuerza Aérea con destino a Colombia y República Dominicana

    5.
    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    6.
    Condenan al concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña por injurias en contra del alcalde Sebastián Sichel

    Condenan al concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña por injurias en contra del alcalde Sebastián Sichel

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos
    Chile

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli
    El Deportivo

    Alexander Zverev conquista Roland Garros: logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    ¿Gente como uno?
    Cultura y entretención

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?