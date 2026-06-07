SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Prisión preventiva para gendarme en Curicó: se le imputa cohecho e ingreso de celulares a la cárcel

    El Juzgado de Garantía de Curicó fijó un plazo de 60 días para la investigación.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Prisión preventiva para gendarme en Curicó: se le imputa cohecho e ingreso de celulares a la cárcel JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Curicó declaró este domingo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un funcionario de Gendarmería, a quien se le imputan los delitos de cohecho agravado e ingreso de artefactos electrónicos al interior del complejo penitenciario de la ciudad del Maule.

    El fiscal Rodrigo Pizarro precisó que la investigación del Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Maule, dependiente del Ministerio Público, y Gendarmería de Chile determinó la responsabilidad del funcionario, quien ingresó celulares al recinto penal mientras ejercía sus funciones.

    Al constatar los delitos y tras solicitar la orden de detención al Tribunal de Garantía, Fiscalía solicitó la prisión preventiva durante la formalización llevada a cabo durante la jornada del domingo.

    Es así que el tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.

    Lee también:

    Más sobre:FiscalíaMinisterio públicoCuricóRegión del MauleGendarmeríaCohecho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel

    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión”

    Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

    Congreso de Bolivia autoriza a Rodrigo Paz a usar militares para desbloquear rutas

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico
    Chile

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Prisión preventiva para gendarme en Curicó: se le imputa cohecho e ingreso de celulares a la cárcel

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    El frío inicio económico que nubla el “primer tiempo” de Kast, pero que debiera mejorar...

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato
    El Deportivo

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    La emoción de Alexander Zverev tras conquistar Roland Garros: “Viví los mejores y los peores momentos de mi vida aquí”

    Repasa el triunfo de Huachipato ante Colo Colo en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor
    Cultura y entretención

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel
    Mundo

    Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel

    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión”

    Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?