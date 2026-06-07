Prisión preventiva para gendarme en Curicó: se le imputa cohecho e ingreso de celulares a la cárcel

El Juzgado de Garantía de Curicó declaró este domingo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un funcionario de Gendarmería, a quien se le imputan los delitos de cohecho agravado e ingreso de artefactos electrónicos al interior del complejo penitenciario de la ciudad del Maule.

El fiscal Rodrigo Pizarro precisó que la investigación del Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Maule, dependiente del Ministerio Público, y Gendarmería de Chile determinó la responsabilidad del funcionario, quien ingresó celulares al recinto penal mientras ejercía sus funciones.

Al constatar los delitos y tras solicitar la orden de detención al Tribunal de Garantía, Fiscalía solicitó la prisión preventiva durante la formalización llevada a cabo durante la jornada del domingo.

Es así que el tribunal fijó un plazo de 60 días para la investigación.