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    Fiscalía avanza en investigaciones contra exministros de corte y este lunes formaliza a destituida jueza Sabaj

    La exministra del tribunal de alzada capitalino enfrenta una indagatoria por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, este lunes dará un nuevo paso en las indagatorias que dirige por el escándalo de corrupción que explotó en el Poder Judicial luego de que se destaparan los chats del abogado Luis Hermosilla.

    Tras haber tramitado con éxito la querella de capítulos en contra de la destituida exministra de la Corte de Santiago Verónica Sabaj, ahora Perivancich concretará la ansiada formalización en contra de la exmagistrada.

    Ante el tribunal la fiscal formulará cargos contra Sabaj por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto.

    Otro de los imputados que estará sentado en la banca de los indagados por el Ministerio Público será Hermosilla, respecto de quien Perivancich expondrá antecedentes que podrían constituir el delito de soborno.

    Verónica Sabaj / Luis Hermosilla

    Al haberse tramitado con antelación una querella de capítulos, la Fiscalía ya mostró las cartas de cómo es el caso que levantó contra Sabaj.

    En ese documento, tramitado ante la Corte de Santiago y luego la Corte Suprema, se expuso que Sabaj incurrió en conductas que afectaron “el recto desempeño de la función pública, como también la objetividad, imparcialidad y eficacia en los procesos investigativos en los cuales tuvo injerencia”.

    Uno de los primeros hechos que relatará la Fiscalía tiene que ver con las gestiones irregulares que la exjueza le pidió a Hermosilla con el objetivo de ser promovida como ministra de corte durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

    A partir de ello, a juicio del Ministerio Público, “surgió y se desarrolló entre Verónica Sabaj y Luis Hermosilla un vínculo de estrecha amistad, de lealtad, confianza y ayuda recíproca".

    Tras llegar al cargo, según la Fiscalía, Sabaj habría actuado “de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla”.

    “Incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo judicial, en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva; siempre para favorecer a Luis Hermosilla. Se gestó así entre ambos un acuerdo implícito de colaboración retributiva, contexto en el cual Verónica Sabaj obró indebidamente en su cargo favoreciendo al coimputado”, agregó la Fiscalía en su querella de capítulos.

    Tal sería la cercanía entre ambos, explicitó el ente persecutor, que incluso Sabaj había colaborado en la elaboración de un recurso de amparo en favor del entonces presidente Piñera que ingresó Hermosilla.

    Ese escrito fue visado por Sabaj. Lo “revisó para mejorar su estructura y redacción, opinando sobre su conveniencia y oportunidad de presentación y entregando información que tenía en virtud de su cargo respecto a la sala más favorable para conocer del mismo”, se mencionó en la querella de capítulos.

    Pero ese no habría sido un caso aislado, pues como ha señalado la Fiscalía, y como se expondrá detalladamente en la audiencia de este lunes, se contabilizan reiteradas ocasiones en que Sabaj aconsejó a Hermosilla sobre las acciones que interpondría a fin de que tuviera éxito.

    Luego de que Perivancich consiga la formalización para Sabaj, aún le restan más exministros de corte que deberían ser llevados al tribunal.

    Se trata, por ejemplo, del exministro Antonio Ulloa, quien también fue removido de su cargo por las gestiones que realizó junto con Hermosilla. A diferencia de Sabaj, el caso de Ulloa ha ido más lento; el Ministerio Público aún no ha ingresado la querella de capítulos correspondientes, lo que debería ocurrir en las próximas semanas.

    Más sobre:Verónica SabajClaudia PerivancichFiscalía

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