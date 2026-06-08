SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Perú vive reñida definición presidencial: ONPE da ventaja a Fujimori, mientras conteo rápido de Ipsos pone arriba a Sánchez

    La segunda vuelta presidencial peruana se mantiene en un escenario de máxima incertidumbre tras la difusión de resultados contradictorios entre el conteo oficial y las estimaciones privadas, en una jornada marcada por llamados a la calma y discursos cruzados sobre el futuro político del país.

    Por 
    Roberto Martínez

    La segunda vuelta presidencial en Perú continúa abierta y bajo un escenario de extrema tensión política, luego de que los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorgaran una leve ventaja a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que el conteo rápido integral elaborado por Ipsos Perú y la Asociación Civil Transparencia situó al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, como ganador momentáneo.

    Con el 63,01% de las actas contabilizadas por la ONPE, pasadas las 23.45 horas, Fujimori obtenía un 52,6% de las preferencias, equivalentes a más de 6 millones 492 mil de votos, frente al 47,3% alcanzado por Sánchez, quien sumaba más de 5 millones 831 mil sufragios. La estrecha diferencia -que se mantiene desde el escrutinio oficial inicial- llevó rápidamente a analistas y medios peruanos a catalogar la elección como un “empate técnico”.

    Resultados contradictorios marcan la jornada

    La incertidumbre aumentó tras la publicación del conteo rápido integral de Ipsos Perú y Transparencia, el cual mostró un escenario completamente distinto al entregado por la autoridad electoral.

    Según esa medición, Roberto Sánchez alcanzaría un 50,3% de los votos válidos, mientras Keiko Fujimori obtendría un 49,7%, revirtiendo así la tendencia observada inicialmente durante el cierre de las mesas de votación.

    Horas antes, el tradicional boca de urna de Ipsos había dado como vencedora preliminar a Fujimori con un 50,7%, frente al 49,3% de Sánchez. En paralelo, la encuesta a boca de urna de Datum también posicionó a la candidata de Fuerza Popular por delante de su rival, con un 50,53% contra un 49,47%.

    La disparidad entre las distintas mediciones deja en evidencia la alta fragmentación electoral y anticipa un conteo oficial que podría extenderse durante las próximas horas e incluso días, dependiendo del procesamiento de las actas provenientes de zonas rurales y del extranjero.

    Roberto Sánchez celebra respaldo del “Perú profundo”

    Tras conocerse los resultados preliminares del conteo rápido, Roberto Sánchez salió a dirigirse a sus adherentes y reivindicó el apoyo de sectores históricamente marginados de la política peruana.

    “Hermanos compañeros del Perú profundo. Se antepuso la voluntad primaria de la democracia para todos los pueblos”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

    El postulante también dedicó parte de su intervención a destacar el respaldo de comunidades indígenas y sectores populares del país.

    “Perú de todas las sangres. Nuestros pueblos quechuas, aimaras, amazónicos. Han decidido recuperar el gobierno para el pueblo”, sostuvo.

    Sus declaraciones han sido interpretadas por medios locales como una señal de confianza respecto al resultado final, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre quién será el próximo presidente del país.

    Fujimori busca regresar al poder

    Keiko Fujimori enfrenta su cuarto intento por llegar a la presidencia del Perú, luego de sus derrotas en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. La líder de Fuerza Popular centró gran parte de su campaña en propuestas vinculadas a seguridad, estabilidad económica y combate al crimen organizado.

    Su candidatura logró consolidar un importante respaldo en Lima y sectores urbanos, mientras que Sánchez concentró mayor apoyo en regiones rurales y zonas históricamente postergadas.

    Más sobre:PerúSegunda vueltaElecciones presidencialesRoberto SánchezKeiko FujimoriONPEIpsosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”

    Kast firma proyectos para ampliar retención de migrantes irregulares y castigar traslados ilegales: “Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral

    Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral

    2.
    Trump afirma que Netanyahu “no tendrá otra opción” que aceptar un eventual acuerdo de EE.UU. con Irán

    Trump afirma que Netanyahu “no tendrá otra opción” que aceptar un eventual acuerdo de EE.UU. con Irán

    3.
    Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”

    Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”

    4.
    Víctor Caballero: “Es imposible que Keiko Fujimori desista de una quinta postulación en caso de que pierda esta elección”

    Víctor Caballero: “Es imposible que Keiko Fujimori desista de una quinta postulación en caso de que pierda esta elección”

    5.
    Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos

    Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”
    Chile

    En prisión preventiva quedan 14 imputados por la “Operación Tokio”

    Kast firma proyectos para ampliar retención de migrantes irregulares y castigar traslados ilegales: “Tenemos que dejar de normalizar que da lo mismo cumplir la ley”

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”
    Negocios

    Marcel y megarreforma, en revista de radio Duna: “Creo que podemos crecer más, pero no sé si vamos por el camino correcto”

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”
    El Deportivo

    Gago carga contra el arbitraje tras la eliminación de la U en la Copa de la Liga: “No voy a tolerar faltas de respeto”

    Florentino Pérez vence a Enrique Riquelme y es reelecto como presidente del Real Madrid hasta 2030

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal
    Cultura y entretención

    Los Tres, la excelencia quirúrgica se mantiene y asombra de vuelta en el Teatro Municipal

    Premios Pulsar 2026 consagran a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos como los grandes ganadores

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral
    Mundo

    Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral

    Perú vive reñida definición presidencial: ONPE da ventaja a Fujimori, mientras conteo rápido de Ipsos pone arriba a Sánchez

    León XIV congrega a 1,2 millones de personas en Madrid y llama a que la fe no sea “un museo del pasado”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?