Perú vive reñida definición presidencial: ONPE da ventaja a Fujimori, mientras conteo rápido de Ipsos pone arriba a Sánchez

La segunda vuelta presidencial en Perú continúa abierta y bajo un escenario de extrema tensión política, luego de que los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorgaran una leve ventaja a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que el conteo rápido integral elaborado por Ipsos Perú y la Asociación Civil Transparencia situó al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, como ganador momentáneo.

Con el 63,01% de las actas contabilizadas por la ONPE, pasadas las 23.45 horas, Fujimori obtenía un 52,6% de las preferencias, equivalentes a más de 6 millones 492 mil de votos, frente al 47,3% alcanzado por Sánchez, quien sumaba más de 5 millones 831 mil sufragios. La estrecha diferencia -que se mantiene desde el escrutinio oficial inicial- llevó rápidamente a analistas y medios peruanos a catalogar la elección como un “empate técnico”.

Resultados contradictorios marcan la jornada

La incertidumbre aumentó tras la publicación del conteo rápido integral de Ipsos Perú y Transparencia, el cual mostró un escenario completamente distinto al entregado por la autoridad electoral.

Según esa medición, Roberto Sánchez alcanzaría un 50,3% de los votos válidos, mientras Keiko Fujimori obtendría un 49,7%, revirtiendo así la tendencia observada inicialmente durante el cierre de las mesas de votación.

Horas antes, el tradicional boca de urna de Ipsos había dado como vencedora preliminar a Fujimori con un 50,7%, frente al 49,3% de Sánchez. En paralelo, la encuesta a boca de urna de Datum también posicionó a la candidata de Fuerza Popular por delante de su rival, con un 50,53% contra un 49,47%.

La disparidad entre las distintas mediciones deja en evidencia la alta fragmentación electoral y anticipa un conteo oficial que podría extenderse durante las próximas horas e incluso días, dependiendo del procesamiento de las actas provenientes de zonas rurales y del extranjero.

Roberto Sánchez celebra respaldo del “Perú profundo”

Tras conocerse los resultados preliminares del conteo rápido, Roberto Sánchez salió a dirigirse a sus adherentes y reivindicó el apoyo de sectores históricamente marginados de la política peruana.

“Hermanos compañeros del Perú profundo. Se antepuso la voluntad primaria de la democracia para todos los pueblos”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

El postulante también dedicó parte de su intervención a destacar el respaldo de comunidades indígenas y sectores populares del país.

“Perú de todas las sangres. Nuestros pueblos quechuas, aimaras, amazónicos. Han decidido recuperar el gobierno para el pueblo”, sostuvo.

Sus declaraciones han sido interpretadas por medios locales como una señal de confianza respecto al resultado final, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre quién será el próximo presidente del país.

Fujimori busca regresar al poder

Keiko Fujimori enfrenta su cuarto intento por llegar a la presidencia del Perú, luego de sus derrotas en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. La líder de Fuerza Popular centró gran parte de su campaña en propuestas vinculadas a seguridad, estabilidad económica y combate al crimen organizado.

Su candidatura logró consolidar un importante respaldo en Lima y sectores urbanos, mientras que Sánchez concentró mayor apoyo en regiones rurales y zonas históricamente postergadas.