Balotaje en Perú: Conteos rápidos dan empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en medio de reñida disputa electoral

En una jornada llena de incertidumbre y de contradicciones, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lideraba la noche de este domingo los conteos rápidos de la segunda vuelta presidencial, por un estrecho margen, sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. De confirmarse los resultados tras los escrutinios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sería la cuarta vez consecutiva que la hija del fallecido presidente Alberto Fujimori pierde en un balotaje.

De acuerdo con Datum, el candidato de Juntos por el Perú registra un 50,14% de votos contra 49,86% de la aspirante de Fuerza Popular. Ipsos, por su parte mantiene esa tendencia con 50,3% para Sánchez y 49,7% para Fujimori. El diario limeño El Comercio destacaba que, con estos resultados, “continuaba el empate técnico” entre ambos postulantes.

Tras conocer los resultados de los conteos rápidos al 100%, Sánchez dijo que él y su equipo entrarán en una fase de “defensa del voto”, luego del cierre de la segunda vuelta. “Creemos que hay una subrepresentación que se va a notar ahora en el conteo, que recién empezará de manera oficial”, agregó.

“Hoy en esta noche bendita en que nuestro santo pueblo,el Perú de todas las sangres viene anteponiendo la voluntad primaria: la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, dijo Sánchez desde un balcón en un hotel en la Plaza San Martín tras conocer estos resultados. “Este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”, añadió.

#ONPEinforma 🔉 [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] 📈



🗳️ Actas contabilizadas al 57.789 % para presidente y vicepresidentes a las 10:18:02 p. m. del 7 de junio.



📊 Consulta los resultados aquí ➡️ https://t.co/RSZwDnyV6m#SEP2026 pic.twitter.com/b1TaZHAdtk — ONPE (@ONPE_oficial) June 8, 2026

Keiko Fujimori, por su parte, dijo que hay un “empate técnico” tras los resultados al 100% de dos conteos rápidos de la segunda vuelta de la elección presidencial. “Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, sostuvo en una breve conferencia de prensa.

Frente a esta situación, Fujimori expresó que ahora “el trabajo de los personeros es más importante que nunca”. “Mi mensaje a los personeros: se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos, e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial y este se producirá después de que se contabilice el 100% de las actas”, añadió.

Los conteos rápidos dieron vuelta las tendencias mostradas por ambas encuestadoras en sus sondeos a boca de urna, dados a conocer horas antes. En el caso de Ipsos, indicaba que Fujimori tendría el 50,7% de la votación frente al 49,3% de Sánchez. En la misma línea, la medición de Datum otorgaba a Fujimori el 50,53% y a Sánchez el 49,47%.

La cadena CNN recordó que el resultado de los exit poll era muy parecido al de la segunda ronda del 6 de junio de 2021, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, aliado de Sánchez. Los resultados oficiales fueron luego tan ajustados ese entonces que Castillo recién fue proclamado el 19 de julio. La diferencia entre ambos fue de 44.000 votos.

Keiko Fujimori. Foto: Agencia Andina

La última vez que un boca de urna de Ipsos tuvo una variación de más de 0,7 puntos porcentuales fue en 2011, cuando cambió 1,2 puntos, aunque en esa ocasión no se alteró el orden de candidatos y Ollanta Humala se mantuvo como ganador frente a Fujimori.

Los expertos de las encuestadoras aseguraron que los todavía aspirantes presidenciales se encontraban empatados técnicamente, lo que indica que se trata de una elección reñida y que se definirá voto a voto.

En este sentido, el voto extranjero, que por lo general se inclina hacia candidatos de la derecha, tendrá un papel clave y estos sufragios serán considerados cuando lleguen físicamente las actas. Ya no habrá una transferencia digital de los resultados, por lo que serán contabilizados a medida que lleguen. Se estima que un 66% de peruanos en el extranjero no vota y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se habían instalado todas las mesas de votación.

Así, en entrevista con RPP, Mirtha Vásquez, extitular del Consejo de Ministros y candidata al Senado por Ahora Nación, dijo que el ganador o ganadora de la segunda vuelta presidencial tiene que ser consciente de que “el país le está entregando un voto bastante ajustado que no representa la confianza de la mayoría”.

El conteo oficial de la ONPE, con 60,32% de las mesas contabilizadas, le daba a Fujimori el 52,68% de los votos y Sánchez le seguía con 47,31%. Sin embargo, las primeras actas que se contabilizan son de Lima y los centros urbanos, en los que la lideresa de Fuerza Popular tiene la mayoría, mientras el exministro de Pedro Castillo concentra los votos en las zonas rurales, que toman más tiempo en ser contados.

Más de 27 millones de peruanos estaban convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente. Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras una primera vuelta que tardó 33 días en resolverse debido a fallos en la logística y las acusaciones de fraude que no fueron probadas.

Entonces, el proceso estuvo marcado por una cifra inédita de 35 candidatos presidenciales, el padrón electoral más grande de la historia del país. El diario El Comercio señaló que también estuvo empañado por la ineficiencia de la ONPE para organizar los comicios, lo que provocó la salida de Piero Corvetto de la jefatura del organismo.

En su lugar fue designado Bernardo Pachas, quien tiene a su cargo la conducción interina del ente durante esta segunda vuelta.

En la primera vuelta, debido al retraso en la instalación de las mesas, que dejaron a más de 50 mil ciudadanos sin votar -en especial en distritos del sur de Lima-, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo que ampliar la jornada hasta el lunes 13 de abril.

Lo estrecho de los resultados ya dio luces de que podría haber una demora en la entrega del cómputo final. De hecho, ya se adelantó que la proclamación oficial de los resultados del balotaje presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos, informó el sábado Grecia Rentería, vocera del JNE.

La funcionaria explicó, durante una conferencia de prensa, que las actas observadas serán trasladadas inicialmente desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) hacia los jurados electorales especiales (JEE) de cada jurisdicción, donde se realizará el cotejo correspondiente. Si las observaciones no pueden ser resueltas en esta etapa, se dispondrá el recuento de votos mediante audiencias públicas.

La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló este domingo que la jornada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales había transcurrido “de manera tranquila y en paz”, e instó a la población a aguardar con calma los resultados.

“Hemos estado presentes en alrededor de 300 recintos electorales y la jornada se está desarrollando de manera tranquila y en paz. Los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente”, aseguró el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico.

En la última semana existía el temor respecto del reconocimiento de los resultados, luego que Fujimori pusiera en duda que los aceptaría si eran adversos para ella. Así, durante una visita a Chiclayo, al ser consultada sobre este tema en caso de que resultara derrotada en los comicios, respondió escuetamente: “Bueno, vamos a ver”.

Centro de votación Lima.

Sánchez, al ser consultado por los dichos de la lideresa de Fuerza Popular, respondió: “Hay prensa que ha preguntado a la señora Keiko Fujimori si va a aceptar estos resultados electorales y no ha querido pronunciarse porque sigue insistiendo en que en el año 2021 también hubo fraude”, dijo el candidato izquierdista en su conferencia de prensa.

“Nosotros lo que decimos es lo siguiente: llamamos a la fuerza organizada de nuestros militantes, nuestros 90.000 personeros a la fecha, para que la vigilia conste en el acta del trabajo fiscalizador. Para garantizar elecciones transparentes, convocamos al sistema electoral, a la comunidad internacional, a los observadores de la OEA, a los observadores de la Unión Europea para que acompañen y este proceso sea un proceso transparente y fiscalizado, un proceso que reafirme y reconozca la voluntad del pueblo. Nosotros estamos en condiciones, y lo decimos, de aceptar los resultados electorales. Estamos en condiciones y lo reafirmamos”, aseguró.

Transición pacífica

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, dijo este domingo que “el perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador” para que se dé una transición pacífica.

Centro de votación en Lima.

“En un país democrático, tenemos que aprender a respetar. Acá lo que siempre ha habido es pelea, pero espero que esta vez se pueda entregar la banda presidencial de forma pacífica y ordenada y que el próximo gobierno pueda entrar a hacer obras para el país”, indicó el mandatario, quien asumió el cargo de forma interina en febrero tras la destitución de José Jerí. “Perú necesita obras y más obras, no peleas”, añadió tras votar en Chiclayo.

Los candidatos tuvieron una extensa agenda de actividades desde muy temprano. “Que Dios bendiga al pueblo peruano para que tome la mejor decisión. Espero que este sea mi último desayuno electoral”, dijo el domingo Keiko Fujimori cuando un periodista le recordó que era su cuarto desayuno con la prensa en una jornada electoral e indagó si volvería a postular de perder las elecciones.

“Agradecida con el pueblo peruano que me ha puesto hasta acá. Estoy optimista y contenta y con mucha esperanza de que nuestro país va a cambiar”, añadió.

Se instaló en un distrito pobre de Lima, San Juan de Lurigancho, con dirigentes de las madres de comedores populares y ollas comunes. Lo hizo acompañada de sus hijas adolescentes Kaori y Kyara quienes también estuvieron a su lado en su cierre de campaña. Ellas habían preparado pie de limón y otros postres que repartían a los periodistas.

Por su parte, Roberto Sánchez optó por ir a desayunar hasta Huaral, una provincia limeña rural, de donde es oriundo. Se instaló junto a los periodistas que se trasladaron hasta allá, en la vivienda de sus padres, decorada con manteles y sombreros andinos. Sentados en la mesa junto a sus padres, su esposa, su suegra y sus hijas Oriana y Quilla compartieron un desayuno andino, que consiste en pan con chicharrón, choclos, camote, queso y otros insumos propios de la sierra, región de donde provienen sus padres.

“Invoco a todos los compatriotas a una emisión de voto responsable para rescatar el Perú y afianzar la democracia. Respetemos el voto libre y tengamos la suficiente capacidad para respetar los resultados electorales, que es nuestro compromiso, llamando siempre a la democracia, a la justicia, a la paz social y para sacar adelante a nuestro Perú”, indicó después de emitir su voto.

Más tarde, ingresó al penal Barbadillo de Ate donde se reunió con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), en su calidad de congresista.