León XIV congrega a 1,2 millones de personas en Madrid y llama a que la fe no sea “un museo del pasado”

El Papa León XIV preside la misa de Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, el 7 de junio de 2026, en Madrid. Foto: Europa Press

Las calles que confluyen en la madrileña Plaza de Cibeles, habitual escenario de celebraciones para los aficionados del Real Madrid y de la Selección Española, congregaron este domingo a más de 1,2 millones de personas que no querían perderse la primera misa oficiada por el Papa León XIV en su viaje a España.

En la segunda jornada de la visita apostólica del pontífice al país, Madrid volvió a vivir este domingo la misa de un Papa. Quince años después de la visita de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, León XIV ofreció en la Misa del Corpus Christi una alocución marcada por una apelación constante a recuperar las raíces cristianas sin caer en la nostalgia ni en una religiosidad meramente cultural.

Over 1.2 million people crowded the Plaza de Cibeles and surrounding roads in Madrid on Sunday, June 7, in order to participate in the Mass presided by Pope Leo XIV, as well as the following Corpus Christi procession. In his homily, Pope Leo XIV highlighted that the procession… pic.twitter.com/KRLgNkKZS4 — Vatican News (@VaticanNews) June 7, 2026

“Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”, afirmó León XIV durante una homilía en la que combinó referencias a la tradición católica española con llamados a la acción social y al compromiso público de los creyentes.

Además, el Papa ensalzó el “sentimiento espiritual” de España que se expresa en procesiones como la del Corpus Christi y puntualizó que no se trata de una “supervivencia folclórica o de un simple adorno estético”. “Aquí se trata de la fe en la presencia del Señor Resucitado”, remarcó.

León XIV realiza su cuarto recorrido en papamóvil por las calles de Madrid. Foto: Europa Press EUROPA PRESS

Uno de los ejes centrales de la homilía fue la relación entre la fe y la acción social. León XIV recordó que en España la celebración del Corpus Christi ha estado tradicionalmente vinculada al Día de la Caridad y defendió que la adoración a Cristo debe traducirse en atención a los más vulnerables.

Así, llamó a salir de una “fe cómoda y privada” y a convertirse en “constructores de un mundo nuevo”. No se trata solo, según indicó, de “sacar la custodia” sino de que cada uno se deje “sacar del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que transforma” y que hace a los católicos “constructores de un mundo nuevo”.

Por la tarde, el Papa participó en un evento en Movistar Arena titulado “Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte”. Cerca de 15.000 personas siguieron un acto construido a partir de una idea sencilla y ambiciosa a la vez: la necesidad de volver a tejer vínculos en una sociedad cada vez más fragmentada.

En el evento participaron personalidades como el actor Antonio Banderas, la cantante Rozalén, la bailaora Sara Baras y la jugadora de bádminton Carolina Marín, entre otros. También acudieron distintos miembros del gobierno como el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y la ministra de Educación, Milagros Tolón, además de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Papa León XIV llega al encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte", en el Movistar Arena, en Madrid. Foto: Europa Press Ricardo Rubio / Europa Press

Antes del Papa, el primero en intervenir fue Antonio Banderas, que pronunció el discurso más largo, según el diario El País. Visiblemente emocionado, habló de su fe y dijo que la Iglesia “ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad”. Interrumpido en varios momentos por los aplausos del público, dijo que el arte debe ser “una alternativa a todas las violencias”, y también “una voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia”. “Gracias por tus palabras”, le dijo el Papa al darle la mano cuando terminó de hablar.

En un auditorio ávido por escuchar sus palabras, el mensaje de León XIV fue aplaudido a rabiar cuando recuperó el emblemático grito de Juan Pablo II, retomado por Benedicto XVI y Francisco, predecesores de Robert Prevost: “No teman. ¡Abran de par en par las puertas a Cristo! Jesucristo no nos quita nada y nos da todo”.

León XIV también reivindicó la fe cristiana en la identidad cultural europea: “¿En serio es posible creer que la Europa a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad?”.

Encuentro con Pedro Sánchez y víctimas de abusos

Para este lunes, está previsto que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantenga un encuentro con el Papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores.

El Pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista que empiece a las 09.30 horas.

El actor Antonio Banderas, participa en el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte", junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena, en Madrid. Foto: Europa Press Europa Press Reportajes / Europa Press

Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales en un gesto inédito, ya que es la primera vez que un Papa visita la Cámara Baja, consignó Europa Press.

Por la tarde, León XIV mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una reunión de carácter privado que no figuraba en la agenda papal y que el Vaticano confirmó el viernes a última hora, en la víspera de la llegada del Pontífice a España.

El de los abusos es un asunto que el Pontífice no esquivó en la conferencia de prensa que concedió a los vaticanistas a bordo del vuelo papal y señaló que se trata todavía hoy de una “herida abierta”. Además, remarcó su compromiso ante esta cuestión. “Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta”, detalló el Papa, que se excusó y dijo “que no puede reunirse con todas” las que se lo piden.

La cita con las víctimas de abusos sexuales será a las 16.15 horas, tras la intervención de Robert Prevost ante los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española y de una comida con todos los prelados en la nunciatura. Después de verse con las víctimas, el Papa acudirá a la catedral de la Almudena y al encuentro diocesano de Madrid –también con las diócesis de Alcalá y Getafe– en el estadio Santiago Bernabéu.