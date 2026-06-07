Kast anuncia proyectos para ampliar la retención de migrantes irregulares y castigar a quienes faciliten su traslado

En el marco de su segundo día de gira por la zona norte del país, el Presidente José Antonio Kast anunció este domingo la firma de dos proyectos legislativos en materia migratoria desde el Complejo Fronterizo Chacalluta.

La visita tuvo el objetivo de constatar las capacidades militares y tecnológicas desplegadas en aquel lugar en cuanto al control fronterizo, el combate al crimen organizado transnacional y vigilancia de pasos no habilitados.

Tal como había constatado a La Tercera, el primer proyecto que el Ejecutivo ingresará al Congreso consiste en aumentar el plazo de retención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días", recalcó el jefe de Estado.

Es por ello que el Presidente precisó que la iniciativa busca aumentar de 5 a 60 los días para poder concretar la expulsión y “eventualmente se pueda prorrogar ese plazo”.

En esa línea, apuntó que “son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”.

En cuanto al segundo proyecto anunciado, el Mandatario precisó que la iniciativa legislativa busca sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y “perseguir” a quienes facilitan los traslados .

“Estamos planteando es una modificación a Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular", detalló Kast.

El primer proyecto será presentado como una reforma constitucional y el segundo, en tanto, como una reforma legal.

“Hoy día estamos desplegados en tres regiones, tenemos un coordinador de la macrozona norte que ha coordinado a las autoridades civiles, a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales y eventualmente esto tendría que extenderse porque ustedes también saben que el crimen se mueve”, zanjó el Mandatario.