Presidenta de Comisión de Gobierno Interior invita a autoridades por entrega errónea de cédulas a migrantes

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Congreso, Joanna Pérez (demócratas), invitó formalmente a autoridades del Servicio de Registro Civil ante la comisión para explicar las causas que originaron entrega errónea de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían los requisitos legales entre 2024 y 2025.

“Cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema migratorio (...) Debemos asegurarnos de que una situación de esta naturaleza no vuelva a repetirse”, señaló Pérez.

La presidenta de la comisión informó, además, del envío de oficios para determinar el número de casos involucrados, las causas y las medidas adoptadas para corregirlo.

Según constató Ciper, el Registro Civil habría entregado erróneamente cédulas de identidad a migrantes asociadas a residencia definitiva -cinco años- sin contar con los requisitos necesarios, es decir, solo podían permanecer de manera temporal en Chile.

Presidenta de Comisión de Gobierno Interior invita a autoridades por entrega errónea de cédulas a migrantes

Con todo, la institución bloqueó los documentos entregados y apuntó que los 14 mil registros de datos con inconsistencias en el flujo informático no equivalen necesariamente al total de documentos emitidos con errores.

La comparecencia del Registro Civil ante la Cámara fue planteada también por otros miembros de la Comisión de Gobierno Interior como Felipe Ross, César Valenzuela y Álvaro Carter, quienes solicitaron la asistencia de actual director del Registro Civil, Omar Morales, y al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

Con todo, Pérez enfatizó que “el país requiere instituciones sólidas y procedimientos migratorios transparentes, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor control, certeza jurídica y cumplimiento de la normativa vigente”.