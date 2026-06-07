SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella dice “ser prudente” y evita respaldar AC contra Grau: “Hay una bancada discutiendo”

    “Soy presidente de un partido en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación. Tengo que ser prudente. La prudencia es una virtud muy importante”, apuntó Squella

    Por 
    Javiera Ortiz
    Squella dice “ser prudente” y evita respaldar AC contra Grau: “Hay una bancada discutiendo” MARIO TELLEZ

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó este domingo, y bajo un tono discreto, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por un “error” en el cálculo de la deuda pública durante su gestión-

    El timonel de republicanos, quienes lideran la iniciativa junto al Partido Nacional Libertario, mostró cierta cautela en cuanto al debate sobre el libelo y evitó respaldar de manera cerrada la acción antes de conocer el texto, pese a que su colectividad ha encabezado la ofensiva contra el exsecretario de Estado de Gabriel Boric.

    “Soy presidente de un partido en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación. Tengo que ser prudente. La prudencia es una virtud muy importante”, apuntó Squella al ser consultado sobre la discusión de la iniciativa en Estado Nacional de TVN.

    La acusación, que sería ingresada el próximo lunes, apunta al rol de Grau en el manejo de las finanzas públicas y, en particular, al error advertido por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030.

    “Es evidente que la irresponsabilidad con que se condujeron las finanzas públicas en la administración pasada (...) Existe la duda si podría llegar a ser el caso de alguna intencionalidad en esconder o en maquillar ciertas normas. Ahí habría una infracción constitucional, si es que se demuestra eso”, señaló.

    Con todo, Squella insistió en que no conoce el texto final ni un borrador de la acusación, por lo que evitó pronunciarse sobre el fondo. “No me he metido, no sé si la van a presentar o no, es muy probable que sí”, señaló.

    La AC contra Grau se produce en medio del debate en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional, cuya tramitación se encuentra en el Senado. Al ser consultado por las tensiones que agregaría a la discusión la propuesta de republicanos, Squella lo relativizó.

    El timonel apunto que no ha visto que el anuncio del libelo haya paralizado la tramitación en torno a la reforma. “Me dio la impresión de que buena parte de los parlamentarios, sean diputados o senadores, hicieron lo que correspondía, una declaración cuando se anunció que podía venir una acusación y por distintas razones eso quedó atrás y han seguido conversando”, afirmó.

    El dirigente agregó que tampoco ha visto especial inquietud en las bancadas propias, aunque reconoció que la acusación siempre estuvo sobre la mesa como un elemento que los diputados debían tener a la vista.

    Lee también:

    Más sobre:Arturo SquellaPartido RepublicanoRepublicanosJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    Desbordes descarta reunión con Rabat por ampliación de Santiago 1 y sostiene que “todo huele a que es una cárcel nueva”

    Fiscalía inicia formalización de 17 imputados por la “Operación Tokio” por lavados activos vinculados al Tren de Aragua

    Lo más leído

    1.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    2.
    El plan en construcción de Pía Adriasola

    El plan en construcción de Pía Adriasola

    3.
    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    4.
    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    Bancada del Frente Amplio oficia a la TGR por denuncias de vaciamiento de cuentas de deudores del CAE

    5.
    Enrique Correa: “Este es un gobierno restaurador y redentor, aunque con buena educación y guante blanco”

    Enrique Correa: “Este es un gobierno restaurador y redentor, aunque con buena educación y guante blanco”

    6.
    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Senapred monitorea incremento de actividad en volcán Villarrica: alerta técnica se mantiene en nivel verde

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos
    Chile

    Luis Cordero califica como “efectista” propuesta de Registro Nacional de Vándalos

    Vodanovic admite error por panfleto contra Kast, pero emplaza a la derecha a no usarlo como “pretexto” ante megareforma

    Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    Quién es Yethro Dinamarca, el dueño de Ticketplus que busca llegar a Wall Street

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: la U, Audax Italiano y Unión La Calera definen al último semifinalista de la Copa de la Liga

    Joaquín Niemann asegura su presencia en el Abierto Británico tras el LIV Golf de Andalucía

    Tras el portazo en España: la Roja llega a París para su amistoso con RD Congo a puertas cerradas

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    ¿Gente como uno?
    Cultura y entretención

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú
    Mundo

    JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

    Israel bombardea suburbios del sur de Beirut durante nueva tregua con Líbano

    Balotaje en Perú: Fujimori y Sánchez hacen llamados a votar en medio de empate técnico

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?