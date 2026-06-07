Squella dice “ser prudente” y evita respaldar AC contra Grau: “Hay una bancada discutiendo”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó este domingo, y bajo un tono discreto, la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por un “error” en el cálculo de la deuda pública durante su gestión-

El timonel de republicanos, quienes lideran la iniciativa junto al Partido Nacional Libertario, mostró cierta cautela en cuanto al debate sobre el libelo y evitó respaldar de manera cerrada la acción antes de conocer el texto, pese a que su colectividad ha encabezado la ofensiva contra el exsecretario de Estado de Gabriel Boric.

“Soy presidente de un partido en donde hay una bancada de diputados que está discutiendo si es que se presenta o no la acusación. Tengo que ser prudente. La prudencia es una virtud muy importante”, apuntó Squella al ser consultado sobre la discusión de la iniciativa en Estado Nacional de TVN.

La acusación, que sería ingresada el próximo lunes, apunta al rol de Grau en el manejo de las finanzas públicas y, en particular, al error advertido por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la proyección de deuda pública para el periodo 2026-2030.

“Es evidente que la irresponsabilidad con que se condujeron las finanzas públicas en la administración pasada (...) Existe la duda si podría llegar a ser el caso de alguna intencionalidad en esconder o en maquillar ciertas normas. Ahí habría una infracción constitucional, si es que se demuestra eso”, señaló.

Con todo, Squella insistió en que no conoce el texto final ni un borrador de la acusación, por lo que evitó pronunciarse sobre el fondo. “No me he metido, no sé si la van a presentar o no, es muy probable que sí”, señaló.

La AC contra Grau se produce en medio del debate en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional, cuya tramitación se encuentra en el Senado. Al ser consultado por las tensiones que agregaría a la discusión la propuesta de republicanos, Squella lo relativizó.

El timonel apunto que no ha visto que el anuncio del libelo haya paralizado la tramitación en torno a la reforma. “Me dio la impresión de que buena parte de los parlamentarios, sean diputados o senadores, hicieron lo que correspondía, una declaración cuando se anunció que podía venir una acusación y por distintas razones eso quedó atrás y han seguido conversando”, afirmó.

El dirigente agregó que tampoco ha visto especial inquietud en las bancadas propias, aunque reconoció que la acusación siempre estuvo sobre la mesa como un elemento que los diputados debían tener a la vista.