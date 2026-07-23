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    Tobar respalda castigo a Javier Correa: “Siempre vamos a defender la libertad de expresión, pero el respeto es fundamental”

    El presidente de la Comisión de Árbitros apoya la denuncia del juez Nicolás Gamboa, que derivó en la sanción al delantero de Colo Colo. El transandino las emprendió contra el árbitro después del duelo ante Huachipato, por la Copa de la Liga.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros. Andres Perez

    La denuncia de Nicolás Gamboa a Javier Correa desató la última tormenta en el arbitraje chileno. El juez, quien tuvo a su cargo el encuentro entre Huachipato y Colo Colo, por la Copa de la Liga, no dudó en consignar en su informe las duras críticas del delantero albo por su sometido en ese encuentro. Añadió, eso sí, los fuertes reproches del delantero que, paradójicamente, escuchó en Cacique Pasión, un medio partidario de los albos. El día del partido, no se enteró.

    Gamboa fue respaldado por el Sindicato de Árbitros, que fallidamente intentó sumarse a la acusación, desconociendo que no tenía competencia para intervenir. Ahora, es la Comisión de Árbitros la que valida su accionar.

    Tobar respalda castigo a Javier Correa: “Siempre vamos a defender la libertad de expresión, pero el respeto es fundamental”

    Roberto Tobar, el presidente de la instancia que dirige a los jueces del fútbol chileno, apoyó a Gamboa. “Es fundamental la libertad de expresión. Siempre podemos analizar. Hacer críticas de manera constructiva. No tenemos problemas con eso. Nuestra idea es poder aclarar, también, situaciones que son complejas, que son polémicas, que son difíciles de interpretar, pero el respeto de nosotros hacia ellos también es fundamental”, reflexionó, en el marco de un evento realizado por TNT Sports.

    En esa línea, añadió que existen las instancias para realizar los respectivos descargos. “Hay canales para poder debatir, para poder hacer las críticas correspondientes, pero la libertad de expresión nosotros la valoramos y la vamos a seguir defendiendo siempre”, complementó el timonel referil.

    Javier Correa (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    ¿Qué dijo Correa?

    Correa fue sancionado, inicialmente, con cuatro encuentros de suspensión. La apelación del Cacique recortó el castigo en una jornada. Al no continuar en la Copa de la Liga, el castigo se hizo extensivo a la Liga de Primera. El ariete no podrá ser parte del reinicio de la campaña de la escuadra de Fernando Ortiz, que lidera la tabla del torneo nacional, con diez puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.

    El informe de Gamboa fue lapidario. “Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual: ‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”, acusó el juez.

    “Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, agregó.

    “Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”, cerró el documento oficial, que el Tribunal de Disciplina tomó como referencia para sancionar a Correa.

    Más sobre:Colo ColoRoberto TobarJavier CorreaFútbolFútbol Nacional

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