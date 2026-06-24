Sufre Colo Colo: la dura sanción a Javier Correa por sus declaraciones contra Nicolás Gamboa

La Copa de la Liga fue el primer fracaso de Colo Colo este 2026. El 7 de junio jugó ante Huachipato en el CAP solo por cumplir, porque el Cacique ya estaba eliminado del torneo antes de entrar a disputar su duelo por la última fecha de la fase de grupos. Un duelo olvidable en los futbolístico, pero que produjo serias consecuencias afuera de la cancha: una vez terminado el compromiso, Javier Correa se lanzó contra el arbitraje de Nicolás Gamboa. “Siempre que nos toca, nos caga”, dijo molesto ante la prensa. Estas palabras condenaron al delantero y le generaron un nuevo problema a Fernando Ortiz.

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó la determinación de aplicarle una sanción de cuatro fechas al artillero de Colo Colo, en algo que significa un golpe duro, ya que Correa es el máximo goleador del club en la presente Liga de Primera, en la que marchan punteros y en donde precisamente el futbolista deberá cumplir el castigo.

El exartillero de Estudiantes de La Plata se perderá los partidos contra Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins. Su retorno será nada menos que para el clásico ante Universidad de Chile, pactado para la fecha 20 del torneo.

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Cabe destacar que la semana pasada el Tribunal de Disciplina ya había postergado este dictamen, con el fin de darle más plazo a ambas partes para que formulen observaciones a lo expuesto en la audiencia.



