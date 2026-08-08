Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia. En la imagen, Abelardo de la Espriella.

Un ataque con explosivos se registró este sábado en el suroeste de Colombia, un día después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia del país, en el primer hecho de este tipo ocurrido durante su gobierno, según informó el Ejército.

La explosión ocurrió en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, principal arteria vial del suroeste colombiano, y dejó a dos vigilantes con heridas leves.

De acuerdo con el reporte del Ejército, uno de los vigilantes señaló que el hecho se produjo tras la detonación de un vehículo que había sido abandonado por una persona, quien posteriormente huyó en una motocicleta.

Según información preliminar de la institución, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

Militares permanecen desplegados en el sector y, junto a canes entrenados, recorren el área con el objetivo de descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó lo que calificó como un “atentado terrorista” y señaló que se trabaja para restablecer la movilidad en la zona.

“Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”, sostuvo.

Primer consejo de seguridad del nuevo gobierno

El ataque ocurrió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue escenario de la ceremonia de juramentación de De la Espriella.

Durante el acto, el mandatario delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que “tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

Tras la posesión se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en la instancia se acordó articular a la fuerza pública para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”.

De la Espriella, quien descartó continuar con el diálogo con grupos armados impulsado por su antecesor Gustavo Petro, anunció además el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia cárceles de máxima seguridad.

Ataque con explosivos deja dos heridos en Colombia en el primer día de Abelardo de la Espriella en la presidencia

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), la medida busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde los recintos penitenciarios.

Los internos fueron trasladados a ocho centros de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. El Inpec afirmó que el gobierno ejercerá el control penitenciario “con autoridad y dentro del marco constitucional”.