Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Impacto en Argentina y en el mundo del fútbol. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años. El representante del astro transandino murió en una clínica de Rosario luego de combatir con una larga enfermedad.

El empresario se encontraba internado en el Sanatorio Centro desde hace un tiempo. Ahí, durante la madrugada de este sábado, se produjo su deceso a eso de las 2.00 horas locales (1.00 de Chile), según informó el recinto médico donde pasó sus últimas horas: “SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs”, escribió el recinto asistencial a través de un comunicado firmado por el doctor Carlos Mackey.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, añade el escrito.

El progenitor del 10 venía atravesando un delicado estado de salud desde hace un tiempo. De hecho, se trató del primer Mundial en el que no acompañó a su hijo. Pasó el tiempo internado y en su casa en Rosario, siempre acompañado de Celia Cuccittini, madre de Lionel, que tampoco viajó a la Copa del Mundo. Sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol, viajaron constantemente de un lado para otro.

Por otra parte, el capitán de la Albiceleste se trasladó rápidamente a Rosario una vez finalizada la final ante España. No viajó con la delegación que fue recibida con honores en el aeropuerto de Ezeiza, sino que tomó su avión privado para pasar por unas cosas en su casa en Miami y dirigirse a su ciudad natal para ver a su padre. Estuvo dos meses sin verlo, desde que comenzó la concentración de cara al certamen planetario.

Precisamente, durante Norteamérica 2026, Jorge Messi pasó por uno de sus momentos más delicados de salud. Las lágrimas del 10 después de su primer gol a Argelia en el debut mundialista fueron la confirmación de una información que ya circulaba en la prensa transandina.

“La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque pues estuvieron siempre como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más. Estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas y obviamente también por ellos, por el grupo espectacular, que me sostiene, me hace estar feliz”, aseguró tras anotar un triplete ante los africanos.

Cabe mencionar que en medio del Mundial, la propia familia Messi publicó un comunicado para cuestionar la información difundida en el país, donde incluso se afirmó que Jorge Messi había fallecido el pasado 18 de junio. Todo fue desmentido, aunque él se encontraba en plena pelea con una enfermedad que no ha sido especificada.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, señalaron en ese entonces.

Lionel Messi junto Rodrigo (hermano), María Sol (hermana), Jorge (padre), Celia (madre) y Matías (hermano) en su casa de Rosario en 2003 (Foto: Marcelo Boeri/El Grafico).

Representante e impulsor de la carrera de su hijo

La historia de Lionel Messi no se puede comprender sin su padre Jorge, quien tuvo un rol trascendental para el astro transandino. No solo fue su representante, sino que fue determinante en los primeros pasos de su hijo, quien terminó consolidándose como un fenómeno mundial y en uno de los mejores futbolistas de la historia. Para muchos, el mejor.

Al igual que el resto de su familia, nació en Rosario, en 1958. Trabajó durante décadas en una fábrica metalúrgica hasta que comenzó a encaminar el talento de su hijo.

Él, incluso, también tuvo el sueño del ser futbolista. Pasó por las juveniles de Newell’s, como Lionel, desempeñándose como volante. Sin embargo, cualquier ilusión de disipó cuando debió cumplir con el servicio militar, lo que lo alejó del deporte.

Fue el padre del 10 quien peleó por conseguirle el tratamiento necesario cuando fue diagnosticado con déficit de la hormona de crecimiento. En ese entonces era un juvenil del conjunto leproso y le buscó opciones en diferentes clubes. La historia es conocida: tras negociar con el Barcelona y sellar un acuerdo, ambos migraron a la Ciudad Condal.

“Yo trabajaba en Acindar y hablé con la fundación. Entre las dos me ayudaron a pagar el tratamiento durante dos años, luego se complicó, no podían seguir manteniendo el costo”, contó hace unos años.

Celia Cuccittini, Lionel Messi y Jorge Messi.

Jorge y Lionel se trasladaron a Barcelona, donde el futbolista pudo recibir un tratamiento adecuado y se sumó a La Masía, donde también consiguió un salario anual, un techo, trabajo para él e incluso el pago por los derechos de imagen. Ahí comenzó a mostrar sus dotes para las negociaciones. Sin embargo, fue un golpe para núcleo, ya que el resto se quedó en Rosario. Él debió hacer de sostén de un joven astro de apenas 13 años. Dicho movimiento no solo cambió la vida de toda la familia, sino que también el rumbo de la historia del fútbol.

Las complicaciones y penas fueron una constante: “Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, contó el propio Lionel en 2007, en una entrevista con el programa Fútbol y algo más de Radio Del Plata.

El impacto del 10 en las juveniles blaugranas, su debut, el temprano éxito, los títulos y galardones, la consolidación como el mejor futbolista de una generación, su elevación al olimpo del deporte; todo ocurrió mientras su progenitor se encontraba su lado. Él fue el principal administrador de su carrera.

Sin formación previa, aprendió sobre el camino para convertirse en su representante. Manejó sus contratos, negociaciones y relaciones, tanto con clubes como patrocinadores. A su vez, se mantuvo lejos de los flashes y cámaras, siempre con un perfil bajo. Fue un silente custodio de sus espaldas, pero siempre atento a todo, siendo una especie de figura omnipresente. De esa forma, junto a su hijo, crearon un imperio, una marca reconocida a nivel mundial.